"Молимся. Очень тяжело". В Керчи ждут возвращения захваченных Украиной рыбаков с сейнера "Норд"

Десять крымских рыбаков с судна «Норд» уже двенадцатый день находятся в нечеловеческих условиях на территории Украины – в ожидании суда без следствия. Их обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

На борту находятся 10 жителей Крыма – капитан судна Владимир Горбенко, вахтенный помощник капитана Юрий Савельев, старший механик Владимир Таранец, второй механик Виктор Умиленов, практиканты Дмитрий Таразанов и Дмитрий Бажанов, а также матросы Павел Чмыхалов и Юрий Умиленов. В составе команды есть и женщина – Ирина Оборина, она повар.

Как рассказала «Комсомольской правде – Крым» жена помощника капитана Татьяна Савельева, связь у родных с задержанными моряками есть. Сейчас все они, за исключением капитана, находятся на судне, которое ошвартовано в порту Бердянска.

Напомним, капитана Владимира Горбенко утром 4 апреля увезли в Херсон – для избрания меры пресечения. У него там случился гипертонический криз.

Владимир Горбенко

- Они на судне, капитана забрали в СИЗО. Сегодня должен был быть суд у них, их должны были отвезти часть – в Херсон, а часть – в Мариуполь, но отменили, - рассказала КП-Крым Татьяна Савельева.

По ее словам, в опечатанном трюме на «Норде» до сих пор гниют пять тонн выловленной рыбы:

- Гниющая рыба до сих пор там. Говорят, что рыбу сегодня, возможно, выгрузят, но это не факт.

С журналистами жена моряка общается не слишком охотно и с трудом сдерживает слезы, говоря о муже.

- Господи, все молимся. Мы надеемся [на возвращение экипажа домой], но очень тяжело. Мы уже, конечно, на эмоциях, особенно со вчерашнего дня, - призналась Татьяна Савельева.

Ее муж Юрий Савельев – самый старший член экипажа, ему 62. Самому младшему, практиканту Дмитрию Бажанову – всего 21. Его в Керчи ждут родители и сестра-близняшка, а еще кошка и две собаки.

- Хороший человек, хороший друг. Работал на шиномонтажке раньше. Увлекается машинами, техникой, - рассказал друг детства Артем, который вырос с Бажановым в одном дворе.

В рыболовецком колхозе имени Первого мая Дмитрий работал уже пару лет.

Напомним, судно «Норд» находится в порту Бердянска с 25 марта. В опломбированном трюме – пять тонн гниющей рыбы, а также работающее электрооборудование. Не дай Бог замыкание – и на судне начнется пожар. Пожарную инспекцию на «Норд» не допустили, как и российского консула, который хотел передать крымчанам временные удостоверения личности взамен паспортов РФ, изъятых украинскими пограничниками при обыске.

Долгое время рыбакам не давали разрешение на слив сточно-фекальных вод, так как судовладелец находится в Керчи и с ним отказываются заключать договор. Запах от гниющей рыбы, по словам адвоката, чувствуется во всех каютах.

Юристов пока пропускают на борт, чтобы доставлять продукты и питьевую воду.

Ранее капитан судна Владимир Горбенко записал видеообращение к мировому сообществу:

- Не знаю, сколько мы сможем выдерживать этот ад. Так, как поступают с нами, нельзя поступать ни с кем. Это не по-человечески. Не желаю пережить такое никому. Даже тем, кто нас сейчас мучает.