|
"Молимся. Очень тяжело". В Керчи ждут возвращения захваченных Украиной рыбаков с сейнера "Норд"
05 апреля 2018, 15:24 • 61 • В России
Десять крымских рыбаков с судна «Норд» уже двенадцатый день находятся в нечеловеческих условиях на территории Украины – в ожидании суда без следствия. Их обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».
На борту находятся 10 жителей Крыма – капитан судна Владимир Горбенко, вахтенный помощник капитана Юрий Савельев, старший механик Владимир Таранец, второй механик Виктор Умиленов, практиканты Дмитрий Таразанов и Дмитрий Бажанов, а также матросы Павел Чмыхалов и Юрий Умиленов. В составе команды есть и женщина – Ирина Оборина, она повар.
Как рассказала «Комсомольской правде – Крым» жена помощника капитана Татьяна Савельева, связь у родных с задержанными моряками есть. Сейчас все они, за исключением капитана, находятся на судне, которое ошвартовано в порту Бердянска.
Напомним, капитана Владимира Горбенко утром 4 апреля увезли в Херсон – для избрания меры пресечения. У него там случился гипертонический криз.
Владимир Горбенко
- Они на судне, капитана забрали в СИЗО. Сегодня должен был быть суд у них, их должны были отвезти часть – в Херсон, а часть – в Мариуполь, но отменили, - рассказала КП-Крым Татьяна Савельева.
По ее словам, в опечатанном трюме на «Норде» до сих пор гниют пять тонн выловленной рыбы:
- Гниющая рыба до сих пор там. Говорят, что рыбу сегодня, возможно, выгрузят, но это не факт.
С журналистами жена моряка общается не слишком охотно и с трудом сдерживает слезы, говоря о муже.
- Господи, все молимся. Мы надеемся [на возвращение экипажа домой], но очень тяжело. Мы уже, конечно, на эмоциях, особенно со вчерашнего дня, - призналась Татьяна Савельева.
Ее муж Юрий Савельев – самый старший член экипажа, ему 62. Самому младшему, практиканту Дмитрию Бажанову – всего 21. Его в Керчи ждут родители и сестра-близняшка, а еще кошка и две собаки.
Дмитрий Бажанов. Фото: страница ВКонтакте
- Хороший человек, хороший друг. Работал на шиномонтажке раньше. Увлекается машинами, техникой, - рассказал друг детства Артем, который вырос с Бажановым в одном дворе.
В рыболовецком колхозе имени Первого мая Дмитрий работал уже пару лет.
Напомним, судно «Норд» находится в порту Бердянска с 25 марта. В опломбированном трюме – пять тонн гниющей рыбы, а также работающее электрооборудование. Не дай Бог замыкание – и на судне начнется пожар. Пожарную инспекцию на «Норд» не допустили, как и российского консула, который хотел передать крымчанам временные удостоверения личности взамен паспортов РФ, изъятых украинскими пограничниками при обыске.
Долгое время рыбакам не давали разрешение на слив сточно-фекальных вод, так как судовладелец находится в Керчи и с ним отказываются заключать договор. Запах от гниющей рыбы, по словам адвоката, чувствуется во всех каютах.
Юристов пока пропускают на борт, чтобы доставлять продукты и питьевую воду.
Ранее капитан судна Владимир Горбенко записал видеообращение к мировому сообществу:
- Не знаю, сколько мы сможем выдерживать этот ад. Так, как поступают с нами, нельзя поступать ни с кем. Это не по-человечески. Не желаю пережить такое никому. Даже тем, кто нас сейчас мучает.
Подпишитесь на нас
61
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
|
31 марта 2018, 02:24
|
01 апреля 2018, 18:24
|
05 апреля 2018, 07:24
|
04 апреля 2018, 11:54
|
03 апреля 2018, 17:54
|
02 апреля 2018, 23:54
|
30 марта 2018, 04:39