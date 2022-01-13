Мольфары угрожают Путину добить его

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На Украине не могут отделаться от навязчивой идеи того, что президент Российской Федерации Владимир Путин якобы готов идти в наступление на Украину и «поработить» её «свободу и независимость».Ситуация подогревается экстрасенсами, которые заявляют, что Путин в Кремле занимается магией, готовясь напасть на Украину. При этом кремлевским звездам украинские экстрасенсы приписывают магические свойства.Экстрасенсы также заявляют о готовности встать на защиту Украины и «добить Путина».Глава РФ уже в состоянии войны с украинцами, и надо быть готовыми к противостоянию, рассказала карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски в эфире «Апостроф TV».«Путин готов идти в наступление. Он уже с нами в войне. Надо быть готовыми, и мы готовы. Мы положим душу и тело, но он не пройдет...», – сказала ведунья.По ее словам, между Украиной и РФ также происходит борьба на магическом уровне.«...Мы стараемся добить Путина, перебить его планы, построить энергетический барьер вокруг нашей страны... если шесть-восемь человек соберутся сильных экстрасенсов, они на астральном уровне могут держать барьер», – объяснила мольфарка.В столице России Москве на Кремле недаром висит пентаграмма красного цвета, пятиконечная звезда находится на здании по волшебной причине, уверила Магдалена Мочиовски.Она также уверила, что в Кремле президент РФ Владимир Путин занимался магией.«...Я скажу вам главное, не Путин сам единственный занимался магией в Кремле. И не зря на Кремле висит пентаграмма. Пятиконечная звезда не просто так. Еще и красного цвета. На это есть волшебная причина», – сказала «эксперт».Мольфарка отметила, что пентаграмма на Кремле будто «кровавая».«...Всегда Россия была с имперскими амбициями», – подчеркнула она.В то же время борьба украинским мольфарам предстоит нелегкая, так как, по данным Мочиовски, кроме того, что Путин сам маг, так на него еще и работают 13 сибирских шаманов.Обратим внимание, что на Украине уже вошло в прочную практику по самым важным для страны вопросам консультироваться с «магами, астрологами и экстрасенсами». Украинские СМИ ранее обращались к астрологу с просьбой прояснить ситуацию с газопроводом «Северный поток-2». Также астрологи систематически выступают в украинских СМИ с пророчествами скорого конца Владимира Путина. Несложно заметить, что это свидетельство не только отчаяния украинской общественности, но и ее унылая прогрессирующая деградация, осложненная феноменом массового помешательства. И осознать, что причина проблем Украины отнюдь не в России, а исключительно в ней самой, эти люди просто не в состоянии.