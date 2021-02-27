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Мольфары атакуют: украинские колдуны против Путина и Кадырова
27 февраля 2021, 12:50 • 86 • Украина
Украинские СМИ на грани истерики: почему украинский вице-премьер Олег Уруский оказался рядом с «террористом Кадыровым»?
Новость о фото, сделанном во время выставки вооружений в Абу-Даби, где глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и представитель Украины запечатлены рядом на общем фото, оказалась в топе украинских телеканалов. В связи с чем председатель правительства Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от вице-премьера.
Уруский ответил в соцсети тем, что «размещение глав официальной делегации во время шествия в начале церемонии определяет Протокол государства-организатора». Это означает то, что «личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке».
Стоило поднимать весь этот шум из-за какой-то протокольной фотографии? Этим вопросом задаётся журналист киевского издания Klymenko Time Павел Кухаркин.
«Больше меня офигел, наверное, только сам Кадыров. Он знатно потроллил в своем телеграм-канале, что какой-то чиновник подошёл и поделился государственной тайной. Но чтобы всех успокоить, добавил, что он знать не знает, кто такой Уруский и вообще руки бы ему не подал, если бы знал, кто это», — рассказал Кухаркин.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя скандал с их общим с Уруским фото, заявил, что «вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца».
«Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой!» — написал он в своём телеграм-канале.
Тем не менее, «этот абсурд», как выразился Кухаркин, вошёл в вечерние новости топовых телеканалов.
Украинская медиакухня, считает он, — это отдельная тема. Вот взять, к примеру, украинский канал 1+1 и программу новостей ТСН. Столько лет в эфире, большая аудитория, люди смотрят...
«Они поехали в Карпаты к мольфарам (к колдунам — прим. РВ) — погадать на картах и свечах, что будет с Россией, коронавирусом и выдают это в эфир как новости!» — комментирует Кухаркин.
Сюжет вышел на днях в вечернем эфире ТСН. На кадрах — карпатское село. Люди с водой и то ли лепестками, то ли с пеплом гадают на воде. Черепа, карты… Всё в лучших традициях «Битвы экстрасенсов». Так о чём же поведали мольфары или зря ездили?
Вирус будет мутировать, Россия расколется, а на Украине появится новый молодой политик.
«Точность этих прогнозов, как вы знаете ещё со времён Гордона, очень высока. Там про мост, про чемпионат мира и про всё остальное. И ладно там ТСН хоть в открытую в этом признаётся. Но они реально каждый год катаются», — добавил журналист.
Так, в 2018 году мольфары предсказали, что во второй тур на новых выборах (где победил Зеленский, а его главным соперником был Порошенко) «выйдут мужчина и женщина», а мир наступит в 2020 году. Но украинцы, как сказал Кухаркин, «пока этого ещё не заметили».
В 2019 году Украине предсказали, что она будет расцветать, начиная с 2020 года. Вообще ожидалось, что это будет год, «когда, наконец-то, что-то двинется вперёд». Пик «расцвета» обещают не раньше, чем через пять лет.
«Я вот всё-таки жду, когда все эти комитеты по фейкам соберутся, будут делать свою работу. И как они будут на такое реагировать? Ведь так много прекрасных новостей. Главное — честных! — сказал Кухаркин. — Особенно про достижения Зеленского и про достижения “слуг народа”. Там не только мольфары, там все всё прекрасно видят…».
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