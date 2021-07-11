Молдову захотели присоединить к России, как Крым

Одна из партий Молдовы в преддверии выборов в местный парламент захотела присоединить республику к России по крымскому сценарию, то есть путём референдума.

Как отмечают "Дни.ру", в Молдове сложившаяся сегодня ситуация всё больше повторяет "украинский сценарий". Ранее занявшая пост президента страны Майя Санду и её сподвижники, в отличие от прежнего главы государства Игоря Додона, взяли курс на евроинтеграцию республики. Не без основания граждане теперь боятся, что Запад просто "проглотит" Молдову, как это было с Незалежной.

Неудивительно, что в республике внезапно появились те, кто, как в 2014-м крымчане, захотел войти в состав России. Так, оппозиционная партия "Патриоты Молдовы" перед парламентскими выборами (они, напомним, пройдут в стране уже сегодня, 11 июля) предложила провести референдум о вхождении республики в состав России. Но тут, считают молдавские патриоты, нужна поддержка Москвы.

По версии политиков, только в этом случае у республики будет возможность не только свою самобытность сохранить, но и молдавский язык, и традиционные, православные ценности.

"Решение о проведении референдума о вхождении Молдовы в состав России со статусом республики жизненно необходимо, - заявил Михаил Гарбуз в беседе с корреспондентом "ПолитНавигатора". - Если в кратчайшие сроки - за год-два - его не провести, то проведут уже референдум о присоединении к Румынии. А это реально может привести к гражданской войне. Уверен, оба берега Днестра хотят домой, в состав России! Вы не представляете, с каким воодушевлением восприняли эту идею люди. Проблема только в одном - в информационном вакууме".