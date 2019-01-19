Молдову встряхнуло конфликтом на почве языка

Отвлечение внимания или пробуждение оголтелого национализма?

В Молдавии произошла история, наделавшая много шума и за пару дней разделившая общество на два лагеря. Речь идёт о том, что полицейский, остановивший водителя из Вулканешт, что на территории автономной Гагаузии, отказался говорить с ним на русском языке, хотя заявил, что знает его. И всё это накануне парламентских выборов, когда политическая атмосфера Молдовы и так достаточно накалена скандалами.

«На русском, если можно. Да, я гражданин Республики Молдова, но вы должны объяснить мне на русском. Русский язык – второй язык в нашей стране», – обратился к полицейскому житель Гагаузии. Но тот заявил, что не обязан этого делать.

«Глубоко возмущена поведением сотрудника полиции, отказавшимся говорить с водителем из Гагаузии на русском языке. Молодой человек, недавно одевший форму полицейского, искренне уверен, что не обязан переходить на язык межнационального общения, когда его об этом просят. Возникает резонный вопрос – а знаком ли этот полицейский с Кодексом о правонарушениях, Законами «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия», «О правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и правовом статусе их организаций» и иными законодательными актами, предписывающими представителю власти обеспечить доступ к информации не только на государственном языке? И какие вообще есть внутренние инструкции на этот счёт в Национальном инспекторате полиции? Ожидаю реакцию главы МВД по произошедшему инциденту», — написала на своей странице в социальной сети Facebook глава (башкан) Гагаузкой автономии Молдавии Ирина Влах.

В Министерстве внутренних дел Молдовы прокомментировали видео, на котором полицейский отказался говорить на русском языке с водителем из Гагаузии, только два дня спустя.

«Этот сотрудник действовал в соответствии с действующим законодательством, а гражданин из Гагаузии должен лучше изучить правила дорожного движения, а также государственный язык, который, кстати, в следующий раз поможет ему лучше общаться с нашими сотрудниками и иначе аргументировать совершённое нарушение», – заявила представитель МВД Алина Збанка. Правда, позднее ведомство сообщило, что полицейский не отказывался говорить на русском, а СМИ всё неправильно поняли.

Дорин Киртоакэ, бывший мэр Кишинёва, а ныне – лидер Либеральной партии, выступающей за объединение Молдавии и Румынии, призвал наградить полицейского Андрея Ротару, а его действия посчитал «подарком» ко дню рождения поэта Михая Эминеску, классика румынской литературы XIX века, день рождения которого отмечается 15 января. По словам экс-мэра, полицейский «блестяще выступил в защиту румынского языка в диалоге с водителем из Вулканешт».

«Вы должны наградить полицейского, но вы не будете этого делать, потому что вы предатель страны. Даже если мы признаем, что русский является вторым после румынского, это автоматически означает, что румынский язык тоже нужно знать», – обратился Киртоакэ к Игорю Додону.

Видимо, и молдавские чиновники, и политики усиленно делают вид, что не понимают – речь о правах человека, а не о праве государства поступать вопреки этим правам.

Председатель Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства Ян Фельдман уверен, что по закону полицейский должен был ответить на русском.

«Есть закон о правах национальных меньшинств, который говорит о том, что гражданин выбирает язык общения – русский или румынский – с органами государства и власти», — прокомментировал он возникший скандал. И напомнил, что в законе «О национальных меньшинствах» в статье 12 говорится о том, что «лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право обращаться в публичные учреждения в устной и письменной форме на молдавском или русском языках и получать ответ на языке обращения». В МВД и не вспомнили про этот закон.

В социальных же сетях Молдовы кипят нешуточные страсти.

Но есть и те, кто уверен, что языковая тема искусственно разогрета, чтобы переключить внимание молдаван.

«Растут тарифы и цены, в Парламент рвутся откровенные воры и узурпаторы, запущен маховик чудовищной фальсификации выборов, но всем интереснее обсуждать, как какой-то полицейский отказался говорить на русском языке. В очередной раз безотказно сработал затёртый уже просто до дыр приём по отвлечению внимания и по разделению общества по языковому принципу.

И пока граждане горячо и эмоционально на все лады обсуждают эту искусственно созданную проблему, антинародная власть, злорадно и цинично ухмыляясь и потирая руки, продолжает издеваться над собственным народом», – написал гражданский активист Александр Рошко на своей странице в социальной сети Facebook.

«История о полицейском и водителе, которые говорили на разных языках – это история об уважении, которого нет. И о единстве, которого также нет. Это история о двух мирах, которые пересеклись в бытовом случае. Спустя почти два десятилетия как наступил 21-й век, казалось, что такие инциденты уже являются анахронизмом. Но нет. Вместо того чтобы строить страну, где уважаются государственный язык и госинституты, с одной стороны, а к простым гражданам представители власти проявляют также должное уважение, с другой, мы смакуем в сетях эпизод человеческой глупости и «геройства»… Не должны люди, живущие в одном доме ненавидеть друг друга. Не будет в таком доме чистоты, порядка и спокойствия. Молдова, наш общий дом, пережила много непростых времён. Переживёт и эти», – прокомментировал скандал представитель партии социалистов Гайк Вартанян.

Конечно, можно успокаивать страсти аргументом об «отвлечении внимания», но история соседнего с Молдовой государства – Украины – показывает, что и в 21-м веке случаются войны из-за дремучего первобытного национализма, склонного стремительно вырождаться в нацизм.