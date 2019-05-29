Молдову в Европарламенте представляют румынские унионисты

Для чего им молдавские паспорта?

26 мая состоялись выборы в парламент Евросоюза. В этих выборах приняли участие и 38 тысяч молдаван – обладателей румынских паспортов. Молдавские избиратели были одними из самых активных, наряду с итальянцами, испанцами, немцами и гражданами Британии. Однако единственный кандидат от Молдовы – Юрий Лянкэ – не прошёл в Европарламент, в котором страна не будет самостоятельно представлена. Молдавию будут представлять румынские унионисты – бывший президент Румынии, почётный председатель молдавской унионистской Партии национального единства (ПНЕ) Траян Бэсеску и председатель ПНЕ Анатолий Шалару.

Напомним, унионисты выступают за присоединение Молдавии к Румынии.

Анатолий Шалару уверен, что Молдова сегодня не сможет обойтись без финансовой и политической помощи от ЕС.

«Важно, какое правящее большинство будет сформировано в Молдавии, так как ЕС может блокировать всё сотрудничество в случае несовпадения интересов», – считает Шалару.

Однако, судя по высказываниям политических экспертов, Молдавии не приходится рассчитывать на европейскую помощь.

«Скорее всего, отношения сохранятся на уровне прошлых лет. В сложившихся условиях Молдова – больше не приоритетное направление для Брюсселя, и общая картина не поменяется, пока в республике будут продолжаться антидемократические выпады, и, соответственно, расти недоверие со стороны ЕС», – заявил в эфире Radio Chisinau эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Ион Тэбырцэ. При этом он подчеркнул, что ситуация эта возникла по вине самой Молдовы и «о разблокировании макрофинансовой помощи речи даже не идёт».

С ним согласен и Юлиан Гроза, директор Института европейских политик и реформ, который считает, что «Европарламент продолжит придерживаться начатого курса, а в отношениях ЕС и Молдовы всё будет зависеть от Кишинёва».

Политолог Сергей Манастрылы, несмотря ни на что, надеется, что европейскую финансовую помощь всё-таки можно разблокировать, хотя это будет нескоро – «несколько месяцев уйдёт на решение вопроса по Еврокомиссии».

«Для Молдовы очень важно, чтобы в результате нашим властям удалось наладить более-менее конструктивный диалог с новым составом Европарламента. Это необходимо сделать, чтобы разблокировать европейское финансирование, в первую очередь – по инфраструктурным проектам, по проектам поддержки сельского хозяйства, то есть тем проектам, на которые до сих пор выделялись деньги и которые успешно работали. Финансирование этих проектов было прекращено либо серьёзно сокращено в связи с политическими пертурбациями в стране», – рассказал Манастырлы в эфире радио Sputnik.

А молдавский политолог Сергей Чебан делает неутешительные для Молдавии выводы из активности молдаван на европейских выборах.

«Республика Молдова всё больше втягивается во внутреннюю политику Румынии, пока дела в собственной стране идут хуже некуда. Этот парадокс подтверждает, что архитекторы «унири» в Бухаресте идут верной дорогой, которая рано или поздно приведёт к вопросу о целесообразности существования Молдовы как независимого государства», – считает политолог.

По его мнению, очень показательным является тот факт, что на фоне политического кризиса в своей стране её жители охотно пошли на избирательные участки решать дела другого государства и проголосовали в большинстве за Национал-либеральную партию, давно и открыто выступающую за «унирю».

«Притом что агитировали за них Санду и Нэстасе – люди, которые так и не смогли сформировать правящую коалицию с ПСРМ. И даже в таких негативных условиях призыв правой оппозиции привёл на участки десятки тысяч людей. Это значит, что стратегия Бухареста работает на практике, и те, кто получал паспорт из прагматичных интересов путешествий и работы в Европе, постепенно становятся румынами, а не жителями Молдовы с гражданством Румынии», – делает пессимистичный вывод Сергей Чебан.