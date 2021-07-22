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Молдову покинул экс-посол США Дерек Хоган

22 июля 2021, 15:10  •  148 • Украина
«США много вложили в независимые СМИ Молдовы, чтобы противостоять российской пропаганде»
Завершены полномочия посла Соединённых Штатов в Молдове Дерека Хогана, и он покидает страну. Дипломат опубликовал прощальное письмо, в котором признался в любви к Молдавии и молдаванам и выразил уверенность в том, что отношения между Кишинёвом и Вашингтоном «крепнут и развиваются».
«Быть послом США в Молдове – это особая привилегия. Для меня было честью на протяжении последних трёх лет представлять Соединённые Штаты перед лицом народа Молдовы. Это был замечательный период в моей жизни. Передо мной стояла цель объехать страну и увидеть многое из того, чем занимается эта уникальная страна»,
– цитирует прощальное письмо Хогана интернет-издание NewsMaker.
Он напомнил, что за годы его присутствия в Кишинёве посольство США тесно сотрудничало с представителями молдавских аграриев и с бизнесменами, помогало бороться с пандемией коронавируса и всячески помогало правительству Молдавии «реализовать внутренние и международные инициативы».
«Спасибо, Молдова, за эту прекрасную возможность. Ты оказала огромное влияние на мою жизнь, и я буду хранить тебя в своём сердце»,
– отметил Хоган, который находился в Кишинёве с октября 2018 года.
На его место прибудет новый чрезвычайный и полномочный посол США в Молдове Кент Дойл Логсдон.
Однако Хоган отметился напоследок не только прощальным письмом к молдаванам, но и рядом интервью, в которых рассказал об итогах своей деятельности в Молдавии.
По его словам, Соединённые Штаты вложили «достаточно серьёзные финансы» в развитие независимых СМИ в этой стране с единственной целью – противостоять «российской пропаганде». Хоган с удовлетворением констатирует, что результат есть, средства были вложены не напрасно.
«Пропаганда России сыграла дестабилизирующую роль в Молдове. Но молдавские независимые СМИ сумели противостоять этой угрозе. Мы много вложили в развитие независимой прессы, и мы увидели, как общество Республики Молдова стало более образованным и осведомлённым о внутренней и внешней дезинформации. Я верю, что эта тенденция будет и дальше развиваться»,
– заявил Дерек в интервью «Свободной Европе».
По его словам, сегодня Молдавия получила «уникальную возможность» решить все свои проблемы. Ведь теперь и Соединённые Штаты и «другие внешние партнёры», в частности Евросоюз, Всемирный банк и Международый валютный фонд, будут увеличивать финансовую поддержку нового молдавского правительства.
«Мы все увеличим нашу поддержку, потому что у нас сегодня появился уникальный шанс, и мы не хотим упускать эту возможность»,
– признался дипломат.
Дерек Хоган покинул Молдавию.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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