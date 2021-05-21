Молдову начали распродавать по частям

Единственный порт Молдавии с выходом в Чёрное море теперь под контролем иностранцев

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стал единственным владельцем оператора и арендатора Международного порта Молдавии Джурджулешты компании Danube Logistics. Это единственный порт Молдавии с выходом в Чёрное море, он является государственной собственностью. Пока.

Напомним, Международный cвободный порт Джурджулешты, расположенный в 134 км от Чёрного моря на реках Прут и Дунай и в непосредственной близости от границ Украины и Румынии, получил выход к Чёрному морю после того, как в 2006 году Киев уступил Кишинёву 430 метров побережья Дуная и Прута. Таким образом Молдавия получила выход в Чёрное море.

Смена собственника компании уже зарегистрирована молдавским судом.

«Этим приобретением ЕБРР стремится способствовать продолжению успешной работы и развития Международного свободного порта Джурджулешты и будет искать решения для привлечения международных инвесторов, чтобы и дальше поддерживать и развивать порт»,

– говорится в сообщении пресс-службы банка.

Также в банке напомнили, что это ЕБРР всячески оказывал поддержку в строительстве и в работе порта на протяжении последних 25 лет. Ранее банку принадлежало 65% акций, сегодня – все 100%.

В ЕБРР рассчитывают, что теперь будут выполнены «все просроченные обязательства по размещению капитала», ведь ЕБРР не просто выкупил 100% акций управляющей компании, а скупил их за долги.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон уверен: нельзя передавать стратегические объекты под иностранный контроль.

«Этот объект, который был создан в 2005-2009 годах, является стратегическим проектом для Молдовы. Наша страна получила выход к Чёрному морю. Портом управляли наши граждане и один иностранный менеджер. То, что он перешёл под иностранный контроль, означает необходимость проверки, как такое стало возможно. Думаю, что нельзя полностью отдавать подобный стратегический объект иностранцам»,

– заявил Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

А молдавский политолог, член Партии социалистов Богдан Цырдя не сомневается – это лишь первое национальное предательство Майи Санду на посту президента.

Что касается ЕБРР, то главными акционерами его являются немцы, напоминает Цырдя, и Санду сделала такой «подарок» как раз накануне своего визита в Германию, где она в настоящее время находится.

«Сделка» состоялась в отсутствии парламента и полноценного правительства. И, конечно, во время подготовки к выборам. В ноябре 2014 года в такое же время украли миллиард. В 2015 году во время подготовки к местным выборам ликвидировали три банка, в 2018-м – продали два банка. Что будет дальше? А дальше Санду вернёт стадион послу США. Потом примет закон о продаже земли иностранцам, как и обещала в 2019 году. На днях Ренато Усатый уже предлагал отдать в концессию и Молдавскую железную дорогу. Санду и Усатого надо остановить, пока не поздно. Иначе они продадут не только страну, но и граждан»,

– предупреждает политолог.