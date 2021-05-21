Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
Главная / Украина

Молдову начали распродавать по частям

21 мая 2021, 02:25  •  59 • Украина
Единственный порт Молдавии с выходом в Чёрное море теперь под контролем иностранцев
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стал единственным владельцем оператора и арендатора Международного порта Молдавии Джурджулешты компании Danube Logistics. Это единственный порт Молдавии с выходом в Чёрное море, он является государственной собственностью. Пока.
Напомним, Международный cвободный порт Джурджулешты, расположенный в 134 км от Чёрного моря на реках Прут и Дунай и в непосредственной близости от границ Украины и Румынии, получил выход к Чёрному морю после того, как в 2006 году Киев уступил Кишинёву 430 метров побережья Дуная и Прута. Таким образом Молдавия получила выход в Чёрное море.
Смена собственника компании уже зарегистрирована молдавским судом.
«Этим приобретением ЕБРР стремится способствовать продолжению успешной работы и развития Международного свободного порта Джурджулешты и будет искать решения для привлечения международных инвесторов, чтобы и дальше поддерживать и развивать порт»,
– говорится в сообщении пресс-службы банка.
Также в банке напомнили, что это ЕБРР всячески оказывал поддержку в строительстве и в работе порта на протяжении последних 25 лет. Ранее банку принадлежало 65% акций, сегодня – все 100%.
В ЕБРР рассчитывают, что теперь будут выполнены «все просроченные обязательства по размещению капитала», ведь ЕБРР не просто выкупил 100% акций управляющей компании, а скупил их за долги.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон уверен: нельзя передавать стратегические объекты под иностранный контроль.
«Этот объект, который был создан в 2005-2009 годах, является стратегическим проектом для Молдовы. Наша страна получила выход к Чёрному морю. Портом управляли наши граждане и один иностранный менеджер. То, что он перешёл под иностранный контроль, означает необходимость проверки, как такое стало возможно. Думаю, что нельзя полностью отдавать подобный стратегический объект иностранцам»,
– заявил Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
А молдавский политолог, член Партии социалистов Богдан Цырдя не сомневается – это лишь первое национальное предательство Майи Санду на посту президента.
Что касается ЕБРР, то главными акционерами его являются немцы, напоминает Цырдя, и Санду сделала такой «подарок» как раз накануне своего визита в Германию, где она в настоящее время находится.
«Сделка» состоялась в отсутствии парламента и полноценного правительства. И, конечно, во время подготовки к выборам. В ноябре 2014 года в такое же время украли миллиард. В 2015 году во время подготовки к местным выборам ликвидировали три банка, в 2018-м – продали два банка. Что будет дальше? А дальше Санду вернёт стадион послу США. Потом примет закон о продаже земли иностранцам, как и обещала в 2019 году. На днях Ренато Усатый уже предлагал отдать в концессию и Молдавскую железную дорогу. Санду и Усатого надо остановить, пока не поздно. Иначе они продадут не только страну, но и граждан»,
– предупреждает политолог.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
19 мая 2021, 20:10
#PetrovBoshirov. Шестая серия
20 мая 2021, 15:25
«Слуга народа» Марьяна Безуглая зарегистрировала законопроект о реформе СБУ – около половины сотрудников сократят
20 мая 2021, 17:15
Зеленский заявил, что уже состоялся как приговор Порошенко
20 мая 2021, 19:05
Владимир Зеленский намекнул, что, добив Виктора Медведчука, он возьмётся за Рината Ахметова
20 мая 2021, 20:55
Смирительная рубашка патриотизма: Зеленский предал народ прямо в день священной вышиванки
20 мая 2021, 17:15
Зеленский провозгласил продолжение «эпохи бедности», но завершение «эпохи Медведчука»
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 мая 2021, 00:35
Подлый приём: Как заставляют замолчать на украинском телевидении
21 мая 2021, 00:30
«Мнение Украины никому не интересно»: удастся ли Киеву добиться от США сохранения сан...
21 мая 2021, 00:35
"Уже при Обаме вставал вопрос": Когда США начнут делить Арктику – эксперт
21 мая 2021, 00:35
Вашингтон отступил лишь на время: Вопрос по санкциям против Nord Stream 2 не снят
21 мая 2021, 00:35
Боевые беспилотники Турции с флагом Польши: В Варшаве намекнули на сделку с Анкарой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
14 мая 2021, 20:05
Мишустин сорвал маски. Делягин предупредил премьера: "Это может стоить не только кресла - всего"
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
18 мая 2021, 03:50
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
15 мая 2021, 20:50
"Здесь не хватает только...": Французы предложили русским наказать ещё две страны
16 мая 2021, 12:25
Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог
19 мая 2021, 00:55
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.