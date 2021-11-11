Молдове снова пообещали светлое будущее в ЕС, но после реформ

«Если молдаване верят в сказки, то почему бы на этом не заработать?»

Эксперименты со страной остались в прошлом, Молдова сделала свой исторический выбор – европейскую модель развития, и теперь будет следовать по этому пути, никуда не сворачивая, объявила президент Молдавии Майя Санду, которая давно не делала никаких громких заявлений.

Поводом для публичного выступления послужило мероприятие под названием «Moldovan European Integration Forum» («Молдавский форум европейской интеграции»). Мероприятие в Кишинёве было организовано усилиями немецкого Фонда Фридриха Эберта, молдавской Ассоциацией внешней политики и Министерством иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Санду предупредила оставшееся население страны, что впереди несколько лет реформ и реконструкции, а всё потому, что предыдущие власти – все шесть её предшественников-президентов и двадцать правительств – ничего хорошего не смогли сделать для страны, всё только разрушали, и теперь ей и её партии придётся страну восстанавливать. О том, что сама Санду входила в состав некоторых из этих двадцати правительств, она благоразумно не вспомнила.

«Молдаване поняли, что европейские лозунги ничего не значат, если их несут политики, которые не разделяют европейских ценностей. Поэтому на последних выборах люди проголосовали за сильные государственные институты и справедливую юстицию. Результаты выборов показали, что приоритеты граждан совпадают с положениями Соглашения об ассоциации, которое должно стать фундаментом для внутренней трансформации страны»,

– сказала президент, подчеркнув, что европейские устремления граждан были подорваны прошлыми властями. Но теперь «европейские лозунги» в руках настоящих евроинтеграторов, поэтому граждане могут спать спокойно – страна не свернёт с европейского пути, пыталась убедить Санду. Ну а впереди, конечно же, после нескольких лет «реформ и реконструкции» всех выживших ждёт светлое европейское будущее.

Молдавский журналист Дмитрий Чубашенко считает, что более нелепого названия для мероприятия, чем «Молдавский форум европейской интеграции» и придумать нельзя.

«Десятки серьёзных людей собрались в одном месте, чтобы провести схоластический диспут о том, чего в природе не существует. На первый взгляд, может показаться просто удивительным, как разные европейские и молдавские неправительственные организации десятилетиями рассказывают все эти басни про светлое европейское будущее. Но всё становится понятнее, если взглянуть в корень. На всю эту бутафорию списываются десятки миллионов евро. Люди, которые их осваивают, для себя уже построили светлое настоящее. Если молдаванам нравится верить в сказки, то почему бы не построить на этой вере свой вполне реальный бизнес?»,

– делает вывод журналист.