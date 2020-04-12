Молдова ждёт помощи – Европа обещает

Помощь пришла из России, Китая, Турции, США и Швейцарии

Выступая в пятницу на брифинге, премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил, что Молдова получит от Евросоюза 87 миллионов евро в виде гранта на проекты, которые снизят последствия пандемии для молдавской экономики.

«Это очень щедрая поддержка. Мы признательны за неё Евросоюзу», – отметил Ион Кику.

По мнению экс-главы МИДЕИ Нику Попеску, «помощь от ЕС гораздо существеннее, чем любая другая помощь».

«На данном этапе Евросоюз – единственный международный партнёр, для которого ситуация в РМ действительно крайне важна. И поэтому он предоставляет помощь не в качестве кредитов, а безвозмездной поддержки»,

– считает Попеску.

Он объяснил, почему помощь Молдове меньше, чем, например, Грузии (183 млн евро) или Армении (92 млн евро).

«Это ещё раз доказывает, что Брюссель не доверяет властям и государственным институтам Молдовы. Проще говоря, ЕС не верит, что помощь, пришедшая в Молдову, не будет разворована. Некомпетентное поведение властей выразилось в том, что Молдова не смогла рассчитывать на большую поддержку»,

– уверен экс-министр.

Высоко оценил европейскую помощь и действующий министр иностранных дел Олег Цуля, пообещав, что эта помощь будет направлена на «поддержку усилий страны по противодействию эпидемиологическому кризису и его последствий».

А политолог Дионис Ченуша предлагает оппозиционным депутатам («ведь имеют больше доверия в ЕС») выяснить, какими критериями руководствовались в Брюсселе при распределении финансовой помощи странам Восточного партнёрства.

«Непонятно, почему неассоциированная Армения получает на пять миллионов евро больше, чем Молдова. А Украина, население которой в десять раз превышает население Грузии, получает практически такую же сумму помощи, а Молдова – в два раза меньше Грузии, притом что Молдова больше всех пострадала от коронавируса»,

– недоумевает политолог.

Прокомментировал обещание Евросоюза и глава государства.

«На этом этапе не было никаких поступлений денег от других стран в Молдову. Нам поставляли гуманитарную помощь: защитные средства из России, Китая, Турции, США и Швейцарии. Но это средства и оснащение, а не деньги. Сейчас было принято решение, что поступят деньги от России – 200 млн евро – и от МВФ, совет директоров которого должен собраться на следующей неделе. Я слышал заявления о том, что Евросоюз готов нам помочь. Надеемся, что это произойдёт в ближайшем будущем. С их стороны были красивые слова и суммы называли крупные. Посмотрим, как Евросоюз выполнит своё обещание»,

– заявил Игорь Додон на брифинге в пятницу.

Президент обвинил политиков, которые рассказывают о финансовой помощи, поступающей в Молдову из-за рубежа, во лжи. По его словам, пока никаких денег в страну не поступало.

Рассказал Додон и о закупке защитных экранов в Китае, которые смогли закупить, но не могут вывезти – доставка самолётом стоит дорого. На помощь пришла Россия, которая предоставит бесплатно свой самолёт.

«Румынская компания предлагала нам арендовать такой самолёт грузоподъемностью 50 тонн за полмиллиона долларов. Россия предоставила такой самолёт бесплатно»,

– отметил Додон и попросил политиков не спекулировать на темах финансовой помощи и помощи медоборудованием.