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Молдова: зарплата примирила демократов с евроинтеграторами

07 февраля 2020, 13:24  •  69 • Украина
За год молдавский парламент проработал всего семь месяцев
Увеличение зарплаты депутатам молдавского парламента примирило давних врагов – демократов и «евроинтеграторов».
Депутат от Демократической партии Владимир Чеботарь в конце прошлого года успел внести на рассмотрение парламента поправку об увеличении заработной платы депутатам с 1 января 2020 года. По словам депутата, необходимо было просто «исправить ошибку», в результате которой зарплаты депутатов были ниже положенного по закону. Сам Чеботарь получил за январь уже повышенную зарплату, к которой полагается ещё и материальная помощь, и всевозможные компенсации, отпускные и даже тринадцатая зарплата, как было обещано всем бюджетникам. Однако общую сумму депутат отказался назвать.
«Поправка поддержана всеми комитетами и проголосована всеми фракциями, речь идёт об изменении расчётного коэффициента, который с 1000 лей увеличен до 1300 лей», – пояснил Чеботарь. В результате зарплата депутата теперь увеличится более чем на 4 тысячи лей.
Депутат от партии «Достоинство и справедливость» (PAS) Сергей Литвиненко рассказал журналистам, что в декабре его зарплата была 13940 лей, а в январе – 18122 лей (почти 1000 евро). Да и депутат Думитру Алайба разместил на своей странице в социальной сети Facebook два расчётных листка – за декабрь и за январь.
Это притом что минимальная зарплата в Молдове составляет 2600 лей (132 евро), что является одной из самых низких зарплат в Европе. Средняя зарплата по стране равна 6975 лей, которую рассчитывают исходя из минимальной зарплаты уборщицы и зарплаты молдавского депутата.
«Правительство ДПМ-ПСРМ повысило зарплаты депутатам. Но не на 100 леев, как всем простым людям, а, внимание, на 4182 лея! Правительство Кику утвердило поправку Владимира Чеботаря без возражений!», – вроде и возмущался Литвиненко, но ни он, ни Алайба не отказались от повышенной зарплаты. А ведь парламент не работал весь январь – у депутатов был зимний отпуск.
«После выборов 24 февраля 2019 года в прошлом году парламент из девяти месяцев четыре месяца не работал. Вначале они три месяца, всю весну, бездействовали, так как не могли договориться о коалиции против Плахотнюка, пока не приехали эмиссары из Брюсселя, Вашингтона и Москвы и не уговорили. Но и после того, как коалиция была создана, а работа парламента разблокирована, в июне, проработав всего два месяца, август депутаты провели в отпуске. В конце декабря закрыли очередную сессию и вновь ушли на зимние каникулы, наметив открытие новой сессии на февраль»,
– написал в социальной сети общественный активист Павел Григорчук.
Он напоминает, что в конце февраля исполнится год после парламентских выборов. За этот год парламент работал всего семь месяцев, а ещё пять или бездействовал, или законно отдыхал. А спустя год такой «самоотверженной» работы депутаты ещё и прибавку к жалованию получили.
Против повышения зарплаты выступили социалисты – парламентская фракция ПСРМ собирается внести на рассмотрение законопроект о снижении заработной платы депутатам в результате исключения их из категории бюджетников, которым зарплата будет повышаться в течение года.
«Мы всегда выступали и будем выступать за повышение зарплат бюджетников. Мы должны находить деньги для повышения зарплат врачам, педагогам, работникам культуры и спорта, местной публичной администрации, и мы поддерживали и будем продолжать поддерживать все инициативы подобного характера в парламенте. Депутатам же нужно работать эффективно и находить вместе с правительством решения для экономического роста, а одновременно с ним вырастут и зарплаты бюджетников»,
– отметил депутат-социалист Влад Батрынча на пресс-конференции в четверг.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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