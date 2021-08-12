Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Рос...
Главная / Украина

Молдова: Задача Санду – убрать прокурора

12 августа 2021, 12:35  •  97 • Украина
«Уровень понимания нынешней властью принципов верховенства закона неожиданно низок»
Новое правительство Натальи Гаврилицы получило задание – отправить в отставку генерального прокурора страны Александра Стояногло. Однако сделать это будет непросто, ведь по закону генеральный прокурор избирается сроком на семь лет, из которых прошло только два. А освободить его от занимаемой должности до истечения семилетнего срока может только Высший совет прокуроров по объективной причине и в рамках прозрачной процедуры. Всё это весьма затрудняет поставленную задачу, однако для нового проевропейского правительства Молдавии нет ничего невозможного, если очень захотеть.
И вот уже свежеиспечённый министр юстиции Сергей Литвиненко зарегистрировал в парламенте законопроект, который подразумевает внесение изменений в закон о прокуратуре.
«Изменения предусматривают возможность увольнения Генерального прокурора в случаях, основанных на предложении Высшего совета прокуроров. Предлагаемые изменения не повлияют на независимость и автономию прокуратуры. Эти изменения содержат достаточные гарантии для профессиональной оценки. Другие изменения касаются состава Высшего совета прокуроров»,
– рассказал Литвиненко на брифинге для прессы.
То есть, Высший состав прокуроров также планируется изменить на более подходящий для тех задач, которые стоят перед новым правительством.
Санду обвиняет генпрокурора в том, что он не желает бороться с коррупцией и позволил некоторым коррупционерам покинуть страну. Политологи сходятся во мнении, что президент Молдовы рано или поздно своего добьётся – должность генпрокурора нужна для зачистки политического поля от всех инакомыслящих и неугодных, от всех, кто захочет помешать «европейским» планам новой власти.
«Министр юстиции не скрывает, что поправки в закон о Прокуратуре нужны для снятия генерального прокурора, который им не подчиняется. Премьер-министр в эфире ПроТВ подтверждает, что они хотят снять Стояногло. Президент позволяет себе отчитывать генпрокурора и давать ему оценку. Кто-нибудь из телевизионных экспертов вспомнит о том, что Молдова находится под мониторингом Совета Европы? Что все законы касательно реформы прокуратуры, судебной системы мы должны отправлять на экспертизу Венецианской Комиссии?»,
– напоминает экс-депутат парламента, лидер партии «Европейские левые» Григорий Петренко.
Возмущён попытками президента и правительства подчинить себе Генеральную прокуратуру и Совет прокуроров, там отмечают огромное количество медийных атак на прокуратуру, причём большинство опубликованных статей не соответствуют действительности.
«Уровень понимания нынешней властью принципов верховенства закона неожиданно низок. Мы не видим смысла что-то ещё комментировать. Ответ прокуратуры на любые посягательства на её институциональную и процедурную независимость пропорционален тяжести таких атак»,
– предупредили в Генпрокуратуре Молдавии.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





97
Источник
Похожие новости
10 августа 2021, 15:40
Новый командир украинских десантников Максим Миргородский отдал приказ к наступлению в сторону белорусской границы
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
10 августа 2021, 15:40
«Национальный корпус», лишившись своего покровителя в МВД, – Арсена Авакова, – вступает в схватку с офисом президента
11 августа 2021, 18:15
Украина без угля, Казахстан спешит на помощь
10 августа 2021, 12:00
Правит рассудительным народом
11 августа 2021, 23:45
Олимпийцы под сине-желтым флагом сказали пару фраз на русском и подорвали нацбезопасность Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путин...
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в неп...
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
12 августа 2021, 03:26
На задержание британца-"шпиона" в русской разведке ответили одной фразой
12 августа 2021, 01:35
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов пода...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2021, 01:30
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысленны, вредны"
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
07 августа 2021, 20:45
"Терпение России на пределе": Китайцы предупредили НАТО о запахе пороха у Крыма
07 августа 2021, 09:45
В Украине обвинили Россию в хищении технологий, по которым был разработан истребитель Су-75 Checkmate
05 августа 2021, 17:25
"Крым, Донбасс и Киев были, есть и останутся русскими": Комика Зеленского поставили на место
06 августа 2021, 23:40
Жириновский подсказал Белоруссии план мести Польше и Литве
08 августа 2021, 17:50
Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.