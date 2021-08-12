Молдова: Задача Санду – убрать прокурора

«Уровень понимания нынешней властью принципов верховенства закона неожиданно низок»

Новое правительство Натальи Гаврилицы получило задание – отправить в отставку генерального прокурора страны Александра Стояногло. Однако сделать это будет непросто, ведь по закону генеральный прокурор избирается сроком на семь лет, из которых прошло только два. А освободить его от занимаемой должности до истечения семилетнего срока может только Высший совет прокуроров по объективной причине и в рамках прозрачной процедуры. Всё это весьма затрудняет поставленную задачу, однако для нового проевропейского правительства Молдавии нет ничего невозможного, если очень захотеть.

И вот уже свежеиспечённый министр юстиции Сергей Литвиненко зарегистрировал в парламенте законопроект, который подразумевает внесение изменений в закон о прокуратуре.

«Изменения предусматривают возможность увольнения Генерального прокурора в случаях, основанных на предложении Высшего совета прокуроров. Предлагаемые изменения не повлияют на независимость и автономию прокуратуры. Эти изменения содержат достаточные гарантии для профессиональной оценки. Другие изменения касаются состава Высшего совета прокуроров»,

– рассказал Литвиненко на брифинге для прессы.

То есть, Высший состав прокуроров также планируется изменить на более подходящий для тех задач, которые стоят перед новым правительством.

Санду обвиняет генпрокурора в том, что он не желает бороться с коррупцией и позволил некоторым коррупционерам покинуть страну. Политологи сходятся во мнении, что президент Молдовы рано или поздно своего добьётся – должность генпрокурора нужна для зачистки политического поля от всех инакомыслящих и неугодных, от всех, кто захочет помешать «европейским» планам новой власти.

«Министр юстиции не скрывает, что поправки в закон о Прокуратуре нужны для снятия генерального прокурора, который им не подчиняется. Премьер-министр в эфире ПроТВ подтверждает, что они хотят снять Стояногло. Президент позволяет себе отчитывать генпрокурора и давать ему оценку. Кто-нибудь из телевизионных экспертов вспомнит о том, что Молдова находится под мониторингом Совета Европы? Что все законы касательно реформы прокуратуры, судебной системы мы должны отправлять на экспертизу Венецианской Комиссии?»,

– напоминает экс-депутат парламента, лидер партии «Европейские левые» Григорий Петренко.

Возмущён попытками президента и правительства подчинить себе Генеральную прокуратуру и Совет прокуроров, там отмечают огромное количество медийных атак на прокуратуру, причём большинство опубликованных статей не соответствуют действительности.

«Уровень понимания нынешней властью принципов верховенства закона неожиданно низок. Мы не видим смысла что-то ещё комментировать. Ответ прокуратуры на любые посягательства на её институциональную и процедурную независимость пропорционален тяжести таких атак»,

– предупредили в Генпрокуратуре Молдавии.