Молдова выдвигает ультиматум: убрать КПП Приднестровья

Кишинёв намеренно обостряет ситуацию вокруг «карантинных» КПП

В пятницу, 17 июля, президент Молдовы Игорь Додон сообщил о том, что на следующей неделе инициирует заседание Высшего совета безопасности, на котором одним из главных вопросов для обсуждения будет проблема дополнительных блокпостов, установленных приднестровской стороной на молдавско-приднестровской границе на время карантина.

«Считаю, что нужно немедленно и как можно скорее закрыть все эти посты, которые не согласованы сторонами, Кишинёвом и Тирасполем. Понимаю, что они жонглируют терминами, говоря, что это – не контрольные посты, а полицейские, ещё какие-то. Эти посты незаконны, поэтому я настаивал и по-прежнему настаиваю на том, чтобы они были закрыты. Надеюсь, что до нашей встречи, которая должна состояться в последнюю неделю июля, этот вопрос будет решён»,

– заявил Игорь Додон.

Накануне с подобной инициативой выступили и представители Демократической партии. Они объяснили свою инициативу необходимостью разобраться в этой проблеме.

«Эта тема стала политизированной, и некоторые партии используют её для получения политических дивидендов без конкретных действий. ДПМ продолжит поддерживать меры, ориентированные на население обоих берегов Днестра. Высший совет безопасности должен изучить ситуацию и высказаться о законности действий приднестровских властей»,

– пояснил на брифинге глава парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку демократ Александр Жиздан.

Закрыть «карантинные» КПП молдавская сторона требует не в первый раз, об этом постоянно говорит вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник, этого же требовали в четверг в Кишинёве митингующие ветераны Приднестровской войны.

Причём ветераны были предельно откровенны и не стеснялись в выражениях, призывая всех присоединиться к ним и «идти прямо сейчас громить посты».

«Заблокировать им все дороги! Пусть сидят, как крысы, там в Тирасполе и в своём Приднестровье!», «Давайте организуемся! Те, кто не выходит с нами – наши враги, так же, как и «сепаратисты». Нужно организоваться, чтобы у «сепаратистов» горела земля под ногами!», «Мы покажем властям пример того, как нужно обращаться с «сепаратистами». Приведём их сюда на площадь перед парламентом. Приведём их связанными и бросим их на ступени парламента без голов!»

– цитирует Информационное агентство «Новости Приднестровья» откровения ветеранов.

А за два дня до митинга группа ветеранов записала видеообращение, в котором поставили ультиматум – или Тирасполь убирает все «карантинные» КПП в течение 48 часов, или ветераны перекрывают все дороги на приднестровском направлении. Официальные власти Молдавии никак не прореагировали на это заявление.

В Тирасполе уверены: ветеранов специально провоцируют. Накануне МИД ПМР выступило с заявлением о подготовке провокационных акций со стороны Кишинёва в Зоне безопасности, призвав международных партнёров приложить все усилия, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.

Что касается требований Молдовы, то президент Приднестровья Вадим Красносельский объяснял несколько раз: «карантинные» КПП будут ликвидированы после того, как Молдова выйдет из «красной зоны» эпидемиологической опасности.

«Любые угрозы и спекуляции представителей Молдовы на данную тему лежат за гранью здравого смысла и лишь провоцируют напряжённость и взаимное отчуждение. МИД ПМР призывает молдавские власти не тратить время на пустые разговоры, а сосредоточиться на работе по противодействию COVID-19 у себя в стране. Поскольку именно из-за ситуации в Молдове большинство стран мира внесло её в «красную зону», ограничив тем самым возможности для международного передвижения граждан Приднестровья»,

– говорится в заявлении МИД ПМР от 17 июля.