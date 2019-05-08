Молдова всё ещё продолжает надеяться на Европу

«Время политической вольницы в Кишинёве уходит, и командовать парадом теперь будет Брюссель»

6 мая в Братиславе (Словакия) прошёл саммит министров иностранных дел стран-участниц проекта «Восточное партнёрство» совместно со странами Вышеградской группы. На саммите также присутствовал представитель Румынии, хотя эта страна не входит ни в одну, ни в другую группу.

Молдову на встрече представлял министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Тудор Ульяновский, который в своём выступлении рассказал, что его страна возлагает большие надежды на проект «Восточное партнёрство», которому в этом году исполняется десять лет. И хотя за эти годы Молдова превратилась в нищую страну, которую покидает всё трудоспособное население, на встрече в Европе об этом не вспоминали. Наоборот, Ульяновский уверял «западных партнёров», что Молдова видит своё будущее исключительно в «европейской семье» и мечтает об укреплении связей с Евросоюзом.

«Мы хотим, чтобы «Восточное партнёрство» способствовало большей сплочённости между Европейским союзом и его восточными партнёрами, в частности посредством инициатив, направленных на улучшение качества жизни граждан и создания новых платформ для сотрудничества в различных областях», – отметил в выступлении глава МИДЕИ, особенно подчеркнув, что страна «надеется на инвестиционные инфраструктурные проекты».

«Молдавия готова активно участвовать в процессе рассуждений о будущем «Восточного партнёрства», так как считает эти инициативы важными для устойчивости и долгосрочности процесса реформ у себя в стране», – заверил Тудор Ульяновский.

В Братиславе Ульяновский встретился с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, который в этом году является председателем в ОБСЕ. Министры обсудили проблемы приднестровского урегулирования, при этом Лайчак настаивал на активизации переговорного процесса, который прекратился в связи с политическим кризисом в Молдове. Председатель ОБСЕ заявил, что он готов помочь в урегулировании приднестровского конфликта. Это урегулирование он видит «на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы в рамках международно признанных границ с особым статусом для Приднестровья».

По мнению политолога Владимира Ротаря, Евросоюзу было не до Молдовы в связи с событиями на Украине. Теперь же, после проведения президентских выборов в соседней стране, Европа всерьёз возьмётся за Молдавию.

«В ближайшее время можно ожидать наплыва европейских чиновников, которые озвучат чёткие акценты по поводу политического будущего страны. Скорее всего, одним силам очертят жёсткие «красные линии», санкционировав их постепенный уход из властной системы, другим предоставят более весомые формы поддержки. В этом смысле даже досрочные выборы являются допустимой опцией для Брюсселя, поскольку никак не мешают смене правящих элит и транзиту власти, а может, наоборот помогут. Время политической вольницы в Кишинёве уходит, и «командовать парадом» теперь будет Брюссель», – уверен эксперт.

Лидер партии «Шор» Илан Шор с ним категорически не согласен.

«При всём уважении, но мы считаем недопустимым вмешательство иностранных послов во внутренние дела Республики Молдова. Независимо от того, кого представляют эти послы – Восток или Запад. Мы не страна третьего мира, и мы не люди третьего сорта. Мы нация с чувством собственного достоинства, и нами не нужно руководить из-за границы. Да, у нас не всё получается, но у нас хватает ума, чтобы самостоятельно решать свои проблемы. Нашему парламенту и нашей стране не нужны хозяева ни с Востока, ни с Запада», – заявил Илан Шор 7 мая в Кишинёве. Впрочем, вряд ли его услышали в Братиславе…