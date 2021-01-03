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Молдова встретила новый год с новым премьером

03 января 2021, 02:30  •  64 • Украина
Майя Санду подписала указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя
В последний день ушедшего года завершил свои полномочия премьер-министр Молдавии Ион Кику. Вместе с ним покинули правительство министр финансов Серджиу Пушкуца, министр экономики Анатол Усатый и глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.
Ион Кику поблагодарил пятого президента Молдовы Игоря Додона за поддержку и сотрудничество.
«В конце своего мандата хочу особенно поблагодарить экс-президента Молдовы Игоря Додона. У нас было очень хорошее институциональное сотрудничество. В этот чрезвычайно сложный год правительство получало поддержку и помощь со стороны президента Игоря Додона»,
– заявил Кику в ходе брифинга для прессы.
Особо экс-премьер подчеркнул тот факт, что по итогам прошедшего года у нового правительства будет достаточно финансов в госбюджете для того, чтобы выполнить все необходимые платежи. Несмотря на то, что прошедший год выдался сложным не только для Молдавии, но и для всего мира, страна справилась с вызовами, считает Ион Кику. А для того, чтобы и в будущем правительство Молдовы работало успешно, министрам необходимо не увлекаться политикой.
«Это был трудный год для всех, но Молдове удалось пережить его достойно. И 2019 и 2020 годы мы завершили с хорошими показателями, в отличие от менее достойного поведения некоторых политиков. У нас есть потенциал для роста, но нужно больше сосредоточить внимание на работе и меньше на политике. Даже при самом оптимистичном сценарии, который у нас был летом, мы не предполагали, что у нас может быть перевыполнение по доходам в бюджет. Я надеюсь, что новое руководство будет работать, не вмешиваясь в политику и избирательные кампании»,
– отметил экс-премьер и попросил политиков не мешать новому правительству работать.
Напомним, молдавское правительство во главе с Ионом Кику проработало чуть больше года – с 14 ноября 2019 г.
А за несколько часов до наступления 2021 года стало известно, что новый президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении на пост премьер-министра Аурелиу Чокоя, министра иностранных дел и европейской интеграции. Он будет исполнять обязанности главы правительства до назначения нового состава Кабинета министров.
Чокой в настоящее время находится в самоизоляции с 26 декабря, тем не менее, он принял предложение Майи Санду и заверил, что правительство Молдовы справится с работой.
«Я понимаю сложность положения и необходимость эффективного управления страной независимо от политической ситуации. В этом смысле, несмотря на то, что я всё ещё нахожусь в самоизоляции дома, я принял предложение президента Майи Санду временно занять должность премьер-министра Молдовы. Уверяю вас, что сделаю всё, чтобы правительство работало в интересах граждан. В ближайшее время я проинформирую общественность о немедленных действиях, которые будут предприняты»,
– цитирует Чокоя интернет-издание Deschide.md.
По мнению же молдавского политолога Романа Михэеша, стране нужно постоянное работающее правительство, а не временное.
«Исходя из текущей ситуации в нашей стране, которая находится в разгаре пандемии и экономического кризиса, оставлять временное правительство очень рискованно. Молдавии необходимо функциональное правительство, которое сможет решать проблемы граждан»,
– прокомментировал эксперт назначение Чокоя исполняющим обязанности главы правительства.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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