Молдова вновь требует вывода российских миротворцев из ПМР

«Сегодня главное для Кишинёва – не допустить ухудшения ситуации»

Кишинёв попытался решить вопрос с транспортной блокадой Приднестровья, для чего вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский съездил в конце прошедшей недели в Тирасполь на встречу с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым. Однако решить проблему не удалось – для этого необходимо было ехать, как минимум, в Киев.

На этом фоне власти Молдовы решили ещё больше обострить ситуацию в регионе, вновь заговорив о необходимости вывода российских военных с левого берега Днестра, а также о срочной утилизации боеприпасов на старых военных складах на территории Приднестровья.

Президент Молдовы Майя Санду признаёт, что в Кишинёве пока не видят пути решения приднестровского конфликта.

«Простого решения не существует. Но наш долг – найти его, и единственное, что мы можем сделать здесь, на правом берегу, – это улучшить уровень жизни, чтобы привлечь таким образом внимание жителей левобережья»,

– рассказала Майя Санду в интервью телеканалу Pro TV.

И хотя никакого плана по урегулированию конфликта в настоящее время не существует, Санду возлагает большие надежды на новое правительство, которое «должно будет заняться этим вопросом вместе с теми пунктами, которые были обозначены в моей избирательной программе».

Зато в Кишинёве точно знают, что необходимо делать для обострения ситуации – требовать выведения российских миротворцев из непризнанной республики, а также российских военных, охраняющих военные склады в Рыбницком районе ПМР, передав их функции гражданской миссии ОБСЕ.

Напомним, на старых военных складах в селе Колбасна хранятся около 20 тысяч тонн боеприпасов, половина из которых просрочена и представляет опасность для окружающей среды. Склады эти были построены после окончания Великой Отечественной войны в 1949 году – это был стратегический арсенал 14-й армии СССР. А после распада Варшавского договора туда свезли вооружение из всех бывших стран соцлагеря Восточной Европы.

В Тирасполе же считают, что вывод российских миротворцев спровоцирует новый вооружённый конфликт в регионе.

«Позиция Республики Молдавия в отношении вывода российских войск никогда не менялась и была последовательной. Молдова имеет статус нейтрального государства, и этот нейтралитет должен быть полностью обеспечен»,

– настаивал Влад Кульминский в эфире передачи «В центре внимания» на Publika TV.

Молдавские же политологи считают, что сегодня нет никакого жизнеспособного решения приднестровского конфликта и единственное, что может сделать Кишинёв – не допустить ухудшения ситуации.

«Сейчас нет возможности найти политическое решение приднестровского конфликта. Единственное решение состоит в том, чтобы этот конфликт не обострился и не создал проблем для стратегического курса европейской интеграции, избранного нынешней властью»,

– уверен политолог Анатол Цэрану.