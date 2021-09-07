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Молдова вновь требует вывода российских миротворцев из ПМР

07 сентября 2021, 02:55  •  73 • Украина
«Сегодня главное для Кишинёва – не допустить ухудшения ситуации»
Кишинёв попытался решить вопрос с транспортной блокадой Приднестровья, для чего вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский съездил в конце прошедшей недели в Тирасполь на встречу с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым. Однако решить проблему не удалось – для этого необходимо было ехать, как минимум, в Киев.
На этом фоне власти Молдовы решили ещё больше обострить ситуацию в регионе, вновь заговорив о необходимости вывода российских военных с левого берега Днестра, а также о срочной утилизации боеприпасов на старых военных складах на территории Приднестровья.
Президент Молдовы Майя Санду признаёт, что в Кишинёве пока не видят пути решения приднестровского конфликта.
«Простого решения не существует. Но наш долг – найти его, и единственное, что мы можем сделать здесь, на правом берегу, – это улучшить уровень жизни, чтобы привлечь таким образом внимание жителей левобережья»,
– рассказала Майя Санду в интервью телеканалу Pro TV.
И хотя никакого плана по урегулированию конфликта в настоящее время не существует, Санду возлагает большие надежды на новое правительство, которое «должно будет заняться этим вопросом вместе с теми пунктами, которые были обозначены в моей избирательной программе».
Зато в Кишинёве точно знают, что необходимо делать для обострения ситуации – требовать выведения российских миротворцев из непризнанной республики, а также российских военных, охраняющих военные склады в Рыбницком районе ПМР, передав их функции гражданской миссии ОБСЕ.
Напомним, на старых военных складах в селе Колбасна хранятся около 20 тысяч тонн боеприпасов, половина из которых просрочена и представляет опасность для окружающей среды. Склады эти были построены после окончания Великой Отечественной войны в 1949 году – это был стратегический арсенал 14-й армии СССР. А после распада Варшавского договора туда свезли вооружение из всех бывших стран соцлагеря Восточной Европы.
В Тирасполе же считают, что вывод российских миротворцев спровоцирует новый вооружённый конфликт в регионе.
«Позиция Республики Молдавия в отношении вывода российских войск никогда не менялась и была последовательной. Молдова имеет статус нейтрального государства, и этот нейтралитет должен быть полностью обеспечен»,
– настаивал Влад Кульминский в эфире передачи «В центре внимания» на Publika TV.
Молдавские же политологи считают, что сегодня нет никакого жизнеспособного решения приднестровского конфликта и единственное, что может сделать Кишинёв – не допустить ухудшения ситуации.
«Сейчас нет возможности найти политическое решение приднестровского конфликта. Единственное решение состоит в том, чтобы этот конфликт не обострился и не создал проблем для стратегического курса европейской интеграции, избранного нынешней властью»,
– уверен политолог Анатол Цэрану.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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