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Молдова вновь сорвала заседание по безопасности в регионе

31 января 2021, 01:30  •  66 • Украина
Спецпредставитель ОБСЕ считает, что проблем между двумя берегами Днестра нет
Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг по завершению своего визита в Кишинёв и в Тирасполь выступил на пресс-конференции, на которой подвёл итоги переговоров с двумя берегами Днестра. Пресс-конференция прошла в международном аэропорту молдавской столицы.
«Все контакты, которые были в эти дни, подтвердили мне, что готовы работать на улучшение жизни людей, также будут предприняты и другие усилия для консолидирования доверия. Переговорный процесс продолжается, и, что главное, – обе стороны осознают его важность»,
– отметил дипломат.
Он подчеркнул, что главной целью работы миссии ОБСЕ является улучшение жизни простых людей и установление взаимодействия между ними, при этом он уверен, что эту цель поддерживают обе стороны конфликта.
Однако не всё так гладко на самом деле, как рассказал Томас Майер-Хартинг – очередное заседание Объединённой контрольной комиссии (ОКК), которая отвечает за безопасность в регионе, в который раз оказалось сорвано молдавской стороной. Стороны несколько часов потратили на то, чтобы обсудить повестку дня заседания, однако так и не пришли к единому мнению.
Молдавская делегация в ОКК настаивает на включение в повестку дня обсуждение политических вопросов, тогда как представители Тирасполя уверены – главной задачей ОКК является безопасность региона, а для обсуждения политических вопросов есть политики.
«Молдавская сторона пытается включить в повестку дня вопросы, которые не имеют отношения к миротворческой операции и должны рассматриваться на других переговорных площадках. Политизировать ситуацию в миротворческой операции недопустимо. Приднестровская сторона против таких постановочных вопросов. Мы теряемся в догадках: то ли позиция у делегации такая, то ли взят политический курс на расшатывание механизмов миротворческой операции»,
– прокомментировал ситуацию сопредседатель ОКК от ПМР Олег Беляков.
В результате заседание не состоялось, хотя в повестку дня были включены важные вопросы, которые так и остались нерешёнными. Среди этих вопросов «план деятельности Совместных миротворческих сил на 2021 год, отчёт об изъятии оружия и боеприпасов в Зоне безопасности, доклад о готовности миротворческих постов и другие», отметил Беляков.
В Кишинёве привычно обвинили во всём Тирасполь.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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