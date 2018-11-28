Молдова винит Россию, но военной помощи Киеву не предоставит

А на украинско-молдавско-приднестровскую границу Украина привлекли «Правый сектор»*

В Республике Молдова, граничащей с Украиной, обеспокоены последствиями введения на территории этой страны военного положения. Обеспокоены настолько, что премьер-министр Молдовы Павел Филип даже созвал по этому поводу внеочередное заседание правительства.

Впрочем, премьер уверен, что введение военного положения в соседней стране никак не угрожает безопасности Молдавии. «Граждане должны знать, что это не представляет угрозы для Молдовы. Но, если они собираются пересекать границу Украины, должны отнестись к этому со всей ответственностью и быть готовыми к дополнительным проверкам на границе», – заявил Филипп в своём выступлении.

Правительство Молдовы также создало специальную рабочую группу во главе с вице-премьером по реинтеграции Кристиной Лесник для контроля за развитием ситуации по другую сторону украино-молдавской границы и своевременного сообщения обо всех изменениях. В настоящее время, по словам Филипа, все таможенные пункты на границе с Украиной работают в обычном режиме.

«Пограничных полицейских предупредили, что вскоре проверки на границе могут ужесточиться. Пограничная полиция следит за работой контрольно-пропускных пунктов и сообщит о любых изменениях», – успокоил Павел Филип.

Не упустил случая глава правительства и кинуть камень в российскую сторону, заявив, что «Молдова осуждает односторонние и провокационные действия Российской Федерации». И сделать реверанс в сторону Киева: «Мы выражаем солидарность с нашими киевскими коллегами».

«Диалог между Кишинёвом и Киевом постоянный, даже сегодня у меня был телефонный разговор с моим коллегой Владимиром Гройсманом», – добавил Филип. Но вот помогать соседу, если тот попросит военной помощи, Кишинёв не собирается, поскольку «у Молдовы и Украины нет соглашений о военной поддержке».

«Молдова – государство нейтральное, не состоящее ни в каких военных блоках», – ответил премьер на вопрос журналиста, «как поступит Молдова, если Украина попросит помощи по размещению войск».

«Этот конфликт в интересах президента Украины Петра Порошенко по нескольким причинам: начинается предвыборная кампания президентских выборов, и он не видит другой платформы, кроме как выступить спасителем нации. Последние годы обернулись катастрофой для соседней Украины, и каких-либо конкретных результатов не было заметно. Президент Порошенко избрал сценарий, который может привести к началу войны. Фактически это также позволяет Украине не выплачивать огромные долги МВФ, поскольку страна участвует в открытом конфликте», – рассказал председатель национального молодёжного движения «Воевод» Николай Паскару. По его мнению, конфликт этот несёт угрозу безопасности всему региону, в том числе и Молдавии.

«Эта и другие аналогичные ситуации в Черноморском бассейне провоцируются украинской стороной, а точнее, режиссируются командой президента Порошенко. В ситуации, когда у действующего президента всё меньше шансов для переизбрания, Порошенко старается свои неудачи вменить России», – прокомментировал конфликт в Чёрном море бывший министр обороны Молдовы Валерий Плешка. Он считает, ситуацию напряжённой, «однако угроза развёртывания военного конфликта невелика».

Между тем на Украине винницкие городские власти рьяно взялись за введение военного положения в области.

«Мы осуществляем комплекс мероприятий, связанный с координацией работы силовых структур и ведомств на территории Винницкой области. У нас 32 км границы с Приднестровьем. Поэтому мы приняли достаточно серьёзные меры: ещё в 2014-2015 годах вырыли большой противотанковый ров. Вчера провели совет обороны, были привлечены территориальные подразделения министерств и ведомств, расположенных на территории области. Это подразделения министерства обороны , Нацгвардии, Могилёв-Подольский пограничный отряд, СБУ. Начали работы по уточнению мобилизационного резерва, оповещения резервистов первой очереди», – отчитался глава местной областной государственной администрации Валерий Коровий.

Но выкопанный ров оказался в очень плохом состоянии, поэтому было решено привлечь для охраны «мобилизационный резерв» – боевиков «Правого сектора»*.

«Однако Винница граничит не только с Приднестровьем, но и с другими регионами республики. А, как показали события 2014 года, украинские националисты очень любят устраивать массовые драки, проникая, в том числе, и на молдавскую территорию.

Поэтому гражданам Молдовы, живущим в приграничных районах, стоит особое внимание уделять собственной безопасности – среди украинских «защитников» значительно увеличилось количество преступных элементов, способных как на мелкие кражи, так и на более серьёзные правонарушения», — пишет молдавское онлайн издание «Эхо», и призывает журналистов блогеров отслеживать ситуацию на границе и сообщать в правоохранительные органы.

По материалам СМИ