Молдова вернулась на последнее место в Европе по средней зарплате

Кредиторы настаивают на новых налогах – даже на талоны на питание

Всемирный банк сделал прогноз для молдавской экономики – по его расчётам экономический рост Молдавии в следующем году составит 3,6%, а в 2021 году – 3,8%. Следовательно, у экономики страны достаточно позитивные перспективы. Однако, по мнению кредиторов, этот рост станет возможным только при дальнейшем проведении реформ.

«Молдова нуждается в экономическом росте. Он необходим для создания новых рабочих мест в стране и исключения фактора бедности населения, за чертой которой находится значительный процент граждан»,

– отметила представитель Всемирного банка в Молдове Анна Ахалкаци.

Но в реальности экономика Молдовы выглядит крайне депрессивной.

Во-первых, страна, впервые за пять лет, вернулась на последнее место в Европе по размерам средней зарплаты. Это последнее место ранее всегда было за Молдовой, но в постмайданные годы первой с конца стала Украина, благодаря которой Молдавия смогла улучшить свои показатели. Как оказалось – временно.

«Государственная служба статистики Молдовы обнародовала данные по средней зарплате в третьем квартале 2019 года, она составила 7385 леев (416 долларов). На Украине средняя зарплата в третьем квартале 2019 года составила 428 долларов, что позволило Украине впервые за 5,5 года обойти Молдову по размеру средней зарплаты»,

– отметил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Хотя, конечно, украинские подсчёты средней зарплаты вызывают массу вопросов, поскольку совершенно непонятно, почему тогда прожиточный минимум в пять раз ниже средней зарплаты и в два раза ниже минимальной?

Также уже сейчас, после принятия проекта государственного бюджета на следующий год, стало ясно – государственные субсидии на виноградники и сады, а также на хранилища овощей и фруктов в 2020 году резко снизятся. До сих пор не выплачены субсидии за 2018 год (342 млн лей) и за 2019 год (более 500 млн лей). В парламенте было предложено увеличить размер фонда субсидий, однако глава минсельхоза Ион Пержу понимает, что это маловероятно, сообщает портал производителей плодоовощной продукции .

Учитывая, что основная масса бизнес-проектов в сельском хозяйстве Молдовы реализуется только с учётом получения субсидий, уже сейчас можно предсказать, что ждёт сельское хозяйство Молдовы в 2020 году.

Население же страны и предпринимателей в новом году ожидает целый список новых налогов – привет от МВФ.

Среди новых налогов есть даже налог на талоны на питание, которые выдают многие предприятия своим работникам. Теперь же планируется эти талоны обложить налогом в размере 24%, рассчитывая привлечь в государственную казну дополнительных 120 миллионов леев ежегодно.

«Исследование среди компаний, предлагающих талоны на питание, показывает, что 62% из них определённо больше не будут выдавать талоны на питание с 1 января 2020 года в случае их налогообложения. Ещё 14% компаний не уверены, будут ли они выдавать талоны на питание при их налогообложении»,

– заявил на пресс-конференции Михай Бологан, директор компании социологических исследований Date Inteligente, которая провела исследование среди предприятий среднего и крупного бизнеса Молдовы.

Результаты исследования показывают, что государственная казна не только не получит эти миллионы, но и потеряет, поскольку талоны на питание уменьшают зарплату «в конвертах» и стимулируют рост легальных продаж в торговле.

По мнению исполнительного директора Торгово-промышленной палаты Франция-Молдова Адриана Чиботару, отказ от талонов на питание ударит, прежде всего, по работникам с низким и средним уровнем дохода и может стать последней каплей при принятия решения покинуть Молдову.

Однако социалисты, яростно критиковавшие правительство Санду за этот список новых налогов от МВФ, молчат.