Молдова в напряжении – новые выборы или новая коалиция?

Состоится ли отставка правительства Санду?

Выходные дни в Молдове прошли у политиков в напряжённом ожидании: на этой неделе в парламенте будет решаться судьба правительства Майи Санду.

В прошедшую пятницу парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) внесла вотум недоверия правительству. Камнем преткновения стал проект изменений в закон о прокуратуре, согласно которому назначение на должность генерального прокурора Молдовы будет происходить (по планам Санду) под полным контролем и при прямом участии премьер-министра. Отчаянная Майя пошла даже на то, чтобы через министра юстиции шулерским способом отменить результаты уже состоявшихся конкурсов на этот пост, что несказанно возмутило партнёров по коалиции – социалистов.

Не смолчали и демократы: бывший премьер-министр Павел Филип, лидер ДПМ, назвал поведение Санду «плохим спектаклем, над которым уже никто не смеётся, потому что люди слишком разочарованы». ПСРМ же выступила с официальным заявлением, в котором сказано, что «инициатива лидера PAS грубо нарушает соглашение, подписанное блоком ACUM и ПСРМ, где чётко указывалось, что при реформе правосудия избрание генерального прокурора будет проводиться на основе конкурса комиссией, а не одним из политиков».

6 ноября в здание правительства спешно прибыли послы ЕС и США Петер Михалко и Дерек Хоган. После этих визитов Майя Санду решений не изменила, сознательно заводя ситуацию в тупик.

Похоже, у ACUM после неудачи на местных выборах, когда они проиграли должность градоначальника Кишинёва социалистам, исчезла мотивация сохранять коалицию. Зато появилась новая мотивация: создать условия для того, чтобы ПСРМ пришлось голосовать за отставку правительства вместе с ДПМ, а затем с этой же ДПМ (партия Плахотнюка!) создавать коалицию. ACUM в таком варианте уйдёт на улицы готовить какую-нибудь цветную революцию против спайки социалистов с олигархами. Запад им поможет. А от Додона и ПСРМ, если они пойдут на союз с демократами, отвернётся часть избирателей, не прощая отказа от принципов, декларированных социалистами.

Никаких объективных причин идти на развал правящей коалиции у Санду нет: правительство делало почти всё, что хотело, социалисты терпели любые выходки и заявления ради сохранения призрачной стабильности.

Даже когда министры Санду сплавили аэропорт Кишинёв одному из Ротшильдов, а затем развели руками, ПСРМ не поставила вопрос о недоверии правительству. Даже когда премьер-министр Молдовы устроила форменную истерику из-за визита в Кишинёв Сергея Шойгу (в то время как американцы не покладая рук обновляли военные объекты на полигоне Бульбоака ), социалисты не стали идти на конфликт с ACUM. А сколько заявлений прозвучало со стороны правительства о «единственном» курсе Молдовы на Запад – не сосчитать, но при этом в ПСРМ только возмущались и требовали подписания коалиционного соглашения. Да и то требования эти объяснялись скорее местными выборами, чем желанием принудить партнёров по власти отказаться от неуёмного желания проводить узкопартийную внешнюю политику, отличную от её видения социалистами и их избирателями.

Дошло до того, что представитель Молдовы в ООН воздержался при голосовании по проекту резолюции о борьбе с нацизмом и неонацизмом в комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Это вызвало волну возмущения в Молдове, но не заставило ПСРМ объявить вотум недоверия правительству Санду и порвать соглашение с ACUM.

По мнению президента Игоря Додона, правительство расписалось в своей некомпетентности, поскольку подряд отменило результаты двух конкурсов на должность генерального прокурора.

«За последние две недели было аннулировано два конкурса. И по таможне с чем-то там они не разобрались, и по Генеральной прокуратуре, хотя все козыри были у них. Они должны были принять решение, никто на них не влиял. Они сами признали и показали свою некомпетентность. Люди уже шутят: может, им стоит доверить проводить конкурсы красоты, может, хоть там справятся?»

– заявил президент в эфире передачи «Главный вопрос» на НТВ Молдова.

Политолог Иван Грек убеждён, что правительство Майи Санду старается «выиграть политическую игру» у социалистов, тогда как необходимо другое – поиск компромиссов в интересах страны. «Майя Санду… не могла допустить очередного проигрыша ключевой для неё системной фигуры на правовом поле страны – генерального прокурора. Вообще её правительство проиграло по всем направлениям деятельности. А вот чем всё это может закончиться, на этот вопрос нет однозначного ответа», – комментирует Иван Грек.

Не смолчал и бывший мэр Кишинёва (1994-2005) Серафим Урекян: он отметил, что будет очень странно, если из-за каприза Майи Санду снова придётся проводить выборы.

Действительно, упорство Санду, на первый взгляд, выглядит капризом, продиктованным досадой после провала Андрея Нэстасе на местных выборах в столице. Все выходные премьер-министр Молдовы стойко сохраняла молчание, а 11 ноября выдвинула предложение социалистам – она не будет восстанавливать результаты отменённых конкурсов и не станет отказываться от изменения процедуры назначения генерального прокурора, а направит свой законопроект в Венецианскую комиссию, «чтобы эта инстанция дала ему оценку». В то же время Санду не станет пока выдвигать кандидатов на должность генерального прокурора, а ПСРМ отзовёт вотум недоверия правительству. Лихо! Пусть в Европе решают, как в Молдавии надо назначать генерального прокурора.

Однако фракция ПСРМ в парламенте играть с ACUM в напёрстки не захотела и объявила, что отклоняет предложение премьер-министра. «Единственное решение кризиса, спровоцированного Майей Санду, – отзыв инициативы правительства. В противном случае на следующем заседании парламента будет рассматриваться вотум недоверия Кабмину под ее руководством», – заявил депутат-социалист Василий Боля.

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза считает , что стремление Майи Санду к собственной отставке может сыграть с ней злую шутку: «У нас любят обиженных. Но будьте осторожны, так как это ненадолго. Спустя год ничего не останется. Внешние партнеры? Будьте серьёзны! Они работают с существующими, а не мнимыми правительствами».

А пока Молдову сотрясает политический кризис, суд утвердил мандат нового градоначальника Кишинёва – социалиста Иона Чебана, который победил акумовца Андрея Нэстасе с результатом 52,39%. Надежды ACUM на политическую точку опоры в столице рухнули. На потерю акумовцами поста генпримара молдавской столицы весьма нервно отреагировали в Румынии: эта неудача отодвигает планы унионистов на успех на будущих президентских выборах в Молдове. Ситуация же вокруг правительства развивается стремительно.

Возможно, уже 12 ноября Майя Санду и министры уйдут в отставку, если ПСРМ объединится в едином порыве с демократами (или, как допускает Додон, с частью ACUM). А если нет и премьер-министр продолжит упорствовать, коалиции не станет. Тогда Молдову ждут досрочные выборы.