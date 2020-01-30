Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Членство в Евросоюзе – не для участников «Восточного партнёрства»
"Угроза уничтожения": Экоактивист из Британии сравнил изменение климат...
Нобелевский комитет устроил "зраду" Украине: Ивана Франко записали в г...
Европарламент поддержал соглашение по Brexit
Главная / Украина

Молдова ужесточает контроль на границах с Приднестровьем

30 января 2020, 03:54  •  41 • Украина
В Страсбурге Игорь Додон пообещал «укрепить доверие» Тирасполя
Глава EUBAM (Миссия Европейского союза по приграничной помощи Молдавии и Украине) Славомир Пихор встретился с главой пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко для обсуждения начала работы новых контрольных пунктов на границе Украины и Приднестровья.
Напомним, с 31 мая 2017 года на украинско-приднестровской границе несут пограничную службу с украинской стороны не только украинские пограничники, но и молдавские, которые блокируют ввоз на территорию Приднестровья медикаментов и товаров, не сертифицированных в Молдавии, это, как правило, более дешёвые по сравнению с европейскими аналогами российские и украинские медикаменты.
На встрече главы EUBAM и главы пограничной службы речь шла о новых пограничных пунктах с присутствием молдавских пограничников: «Платоново – Гоянул Ноу» и «Кучурган – Новосавицкое» (железнодорожное КПП).
В Тирасполе не раз заявляли о том, что проект этот не имеет ничего общего с обеспечением безопасности, а призван усилить давление на Приднестровскую республику, и просили вмешаться международное сообщество, в первую очередь – ОБСЕ, Россию, Украину и Евросоюз. Вопрос этот поднимается на каждой встрече сторон, однако давление только усиливается.
«Присутствие молдавских пограничников в Кучургане чревато провокациями и перегибами, которые многократно имели место в аэропорту города Кишинёва»,
– заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев 14 января на встрече с вице-премьером РМ по реинтеграции Александром Фленкей.
Нет ни ответа, ни решения проблемы от молдавской стороны.
Между тем, выступая 29 января в Страсбурге на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, президент Молдовы Игорь Додон много говорил о проблемах приднестровского урегулирования.
«Задачей руководства страны и всего политического класса является разработка основных параметров особого статуса Приднестровья в составе суверенной и территориально целостной Республики Молдавия в пределах её международно признанных границ, с соответствующим механизмом гарантий основных прав и свобод человека»,
– заявил глава государства Молдова с трибуны ПАСЕ.
По его словам, одним из важнейших приоритетов Молдовы является укрепление доверия между берегами Днестра.
Вот только непонятно, насколько укрепится доверие жителей левого берега после очередного ужесточения контроля на границе со стороны Кишинёва.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
29 января 2020, 22:39
Контактная группа предварительно согласовала один участок для разведения сил
29 января 2020, 21:09
НАБУ возбудило новое дело против Порошенко о хищении бюджетных средств
29 января 2020, 14:39
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
30 января 2020, 03:54
Молдова ужесточает контроль на границах с Приднестровьем
29 января 2020, 17:54
«Нет политической воли»: как возвращение прежних прокуроров может повлиять на расследование расстрелов в ходе «майдана»
29 января 2020, 21:09
В Госдуме оценили сообщение об истощении газовых месторождений Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 января 2020, 00:39
"Вряд ли будет пользоваться спросом": Эксперт предсказал провал зарплатному...
30 января 2020, 00:39
Комиссия ПАСЕ заблокировала антироссийские поправки к резолюции по России
30 января 2020, 00:24
«Руководствуясь принципами гуманности»: Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
30 января 2020, 00:39
"Года два назад ушёл бы по собственному желанию": Эксперт объяснил стремите...
30 января 2020, 00:24
«В ближайшее время следствие предъявит обвинение»: по делу Голунова задержаны пять бы...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2020, 00:24
"Даже Бог не сохранил жизнь": Гозман не только оскорбил Победу, но и забыл о героях Великой Отечественной войны
28 января 2020, 06:24
"395 лет тюрьмы и штраф 6 миллионов": В Греции вынесли приговор российским морякам
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
24 января 2020, 20:54
Искали с ноября: в Чите арестовали мужчину, скрывавшегося с детьми от полиции и органов опеки в заброшенном бараке
25 января 2020, 23:09
Ещё одна страна "объявила войну" русским дипломатам. Москва оставила за собой право на ответ
26 января 2020, 11:54
Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве
25 января 2020, 03:39
"Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.