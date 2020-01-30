Молдова ужесточает контроль на границах с Приднестровьем

В Страсбурге Игорь Додон пообещал «укрепить доверие» Тирасполя

Глава EUBAM (Миссия Европейского союза по приграничной помощи Молдавии и Украине) Славомир Пихор встретился с главой пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко для обсуждения начала работы новых контрольных пунктов на границе Украины и Приднестровья.

Напомним, с 31 мая 2017 года на украинско-приднестровской границе несут пограничную службу с украинской стороны не только украинские пограничники, но и молдавские, которые блокируют ввоз на территорию Приднестровья медикаментов и товаров, не сертифицированных в Молдавии, это, как правило, более дешёвые по сравнению с европейскими аналогами российские и украинские медикаменты.

На встрече главы EUBAM и главы пограничной службы речь шла о новых пограничных пунктах с присутствием молдавских пограничников: «Платоново – Гоянул Ноу» и «Кучурган – Новосавицкое» (железнодорожное КПП).

В Тирасполе не раз заявляли о том, что проект этот не имеет ничего общего с обеспечением безопасности, а призван усилить давление на Приднестровскую республику, и просили вмешаться международное сообщество, в первую очередь – ОБСЕ, Россию, Украину и Евросоюз. Вопрос этот поднимается на каждой встрече сторон, однако давление только усиливается.

«Присутствие молдавских пограничников в Кучургане чревато провокациями и перегибами, которые многократно имели место в аэропорту города Кишинёва»,

– заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев 14 января на встрече с вице-премьером РМ по реинтеграции Александром Фленкей.

Нет ни ответа, ни решения проблемы от молдавской стороны.

Между тем, выступая 29 января в Страсбурге на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, президент Молдовы Игорь Додон много говорил о проблемах приднестровского урегулирования.

«Задачей руководства страны и всего политического класса является разработка основных параметров особого статуса Приднестровья в составе суверенной и территориально целостной Республики Молдавия в пределах её международно признанных границ, с соответствующим механизмом гарантий основных прав и свобод человека»,

– заявил глава государства Молдова с трибуны ПАСЕ.

По его словам, одним из важнейших приоритетов Молдовы является укрепление доверия между берегами Днестра.

Вот только непонятно, насколько укрепится доверие жителей левого берега после очередного ужесточения контроля на границе со стороны Кишинёва.