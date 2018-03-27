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Молдова: унионистская пропаганда и 100-летие румынской оккупации

27 марта 2018, 21:39  •  60 • Украина
Польский институт международных отношений в анализе политической ситуации в Республике Молдова указывает: идею объединения с Румынией поддерживает всего 25% граждан РМ при 62% тех, кто против.
Большинство из этих 25% хотят в Румынию не потому, что готовы отказаться от своего молдавского имени, а по более приземлённым соображениям: ВВП Молдавии в 2017 г. равнялся $2,1 тыс. на душу населения при $9,6 тыс. в Румынии. По данным неправительственных организаций, из 1 млн. молдаван с румынскими паспортами только 7% называют себя румынами.
В докладах Economist Intelligence Unit (британская финансово-аналитическая организация) Молдавия считается не демократией, а гибридным режимом с признаками авторитаризма из-за фактического управления республикой олигархом Владимиром Плахотнюком, подмявшим под себя прозападную Демократическую партию.
По прогнозам польских аналитиков, прорумынские партии могут рассчитывать на осенних парламентских выборах только на 6% голосов. Либеральная партия Молдовы во главе с агрессивным румынистом-русофобом Михаем Гимпу вместо прежних 10% сейчас имеет 2%.
Партия национального единства (намёк на единство Румынии и Молдавии) во главе с проворовавшимся коррупционером Анатолием Шалару пользуется поддержкой лишь 0,5% избирателей. Партии не помогла даже поддержка бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску. При этом Партию социалистов президента Игоря Додона, выступающую против румынского экспансионизма и за союз с Россией, поддерживают 39% граждан.
Не очень-то хотят объединяться с Молдавией и румыны в Румынии. Таковых всего 27%.
Действия молдавских румынистов и их спонсоров в Бухаресте способны спровоцировать гражданскую войну на Днестре. В Румынии 2018 год объявлен Годом 100-летия объединения 1918 года, когда Молдавия была включена в состав румынского государства. Это событие празднуют и молдавские союзники Бухареста. Совершенно иначе видят всё в Гагаузии, входящей в состав Республики Молдова на правах автономии. 2018 год для гагаузов – это год 100-летия румынской оккупации. Не желают быть румынами также ни Приднестровье, ни русскоязычный север Молдавии; главный город на севере республики Бельцы является вторым по величине после Кишинёва. Более 50% жителей города – русские и русскоязычные.
Соб. корр. ФСК

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