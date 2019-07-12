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Молдова угрожает перекрыть Приднестровью автомобильное движение

12 июля 2019, 16:09  •  55 • Украина
Официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации Леонид Манаков выступил на 41-й сессии Совета по правам человека в Женеве. В своём выступлении дипломат напомнил, что «сегодня Приднестровская республика – это современная европейская страна, которая придерживается открытого и честного сотрудничества с партнёрами»
«ПМР признаёт нормы права и исполняет все базовые международные договоры, включая Всеобщую декларацию прав человека, и международные пакты о гражданских и политических, экономических, социальных и культурных правах. Спустя 5 лет после своего первого визита в республику в 2012 году, старший эксперт ООН по правам человека Томас Хаммарберг констатировал, что Приднестровье серьёзно продвинулось по основным рекомендациям ООН в области прав человека. Можно говорить о продвижении по 20 из 38 рекомендаций», – заявил Манаков с трибуны сессии.
Что касается Молдовы, то именно Кишинёв ограничивает права граждан Приднестровья «на свободу передвижения, личную безопасность и неприкосновенность», поэтому Республике так необходима поддержка со стороны ООН до тех пор, пока конфликт с Молдовой не будет разрешён.
«В этих условиях многолетнее сотрудничество с ООН позволяет Приднестровью быть открытым для всего мира и доносить истину о том, как права приднестровского народа преступно ограничиваются властями соседней страны. Недопустимо, чтобы в XXI веке международное сообщество стыдливо замалчивало ситуацию вокруг полумиллионного населения демократической европейской страны», – отметил представитель ПМР и выступил с предложением «закрепить за Приднестровьем специальный статус наблюдателя при ООН». А также призвал ООН к расширению контактов с Приднестровской Молдавской Республикой.
В то время, когда представитель ПМР в РФ выступал в Женеве, Молдова пригрозила устроить Приднестровской Республике очередную транспортную блокаду – перекрыть движение автотранспорта на участке Бендерского таможенного пункта пропуска. Об этом представители Кишинёва сообщили на заседании Объединённой контрольной комиссии (ОКК), мотивируя своё решение тем, что произошло расширение инфраструктуры ТПП «Бендеры». Сопредседатель ОКК от Приднестровской Республики напомнил, что подобные угрозы «идут вразрез с Соглашением о мирном урегулировании конфликта, подписанным в 1992 году, пятый пункт которого говорит о том, что стороны конфликта обязываются отказаться от применения любых санкций и блокад».
Услышат ли в Женеве, защищающей права человека, очередные угрозы Молдовы?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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