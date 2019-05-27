Молдова: Только 48,7% собрались участвовать в новых выборах

Кто завёл ситуацию в тупик?

За три месяца, прошедших после парламентских выборов в Молдове, парламент работал менее часа. После того, как президент страны Игорь Додон обвинил депутатов в неспособности договориться и заявил: «Время пошло!», стало понятно, что нужно готовиться к очередным выборам. Весь вопрос в том, придёт ли кто-то на эти выборы…

Данные последнего социологического опроса свидетельствуют: число молдаван, собирающихся идти на выборы, продолжает сокращаться – только 48,7% опрошенных твёрдо уверены в том, что придут на выборы. Ещё 33,2% – может быть придут, однако не уверены в этом. Скорее всего, не придут – 8,8% и точно не придут – 7,8% респондентов. Не определившихся мало – всего 1,5%. Если выборы будут проходить летом, количество тех, кто придёт голосовать, будет ещё меньше – многие отправляются на заработки.

«Около трети населения разочаровались в таком количестве выборов и в том, что политики не могут договориться, поэтому не хотят голосовать», – прокомментировал данные опроса председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

При этом, всего 15,4% опрошенных уверены, что нет никакого другого выхода из создавшейся ситуации, кроме досрочных выборов. 28,6% респондентов высказались за коалицию между демократами и социалистами, а 27% – за коалицию ПСРМ и ACUM. То есть, основная масса избирателей полагает, что проще всё-таки договориться, а не устраивать ещё одни выборы.

Политологи предсказывают, что соотношение сил в парламенте после ещё одних выборов не изменится, и опрос это подтверждает. Социалистов собираются поддержать 38,4% опрошенных, демократов – 23,8%, блок ACUM – 23,5%, партию «Шор» – 5,8%.

Если учесть, что явка на февральские выборы была самая низкая за последние 28 лет, можно ожидать, что будущие выборы молдаване могут вообще проигнорировать.

«Количество принявших участие избирателей было самым низким в истории проведения парламентских выборов, начиная с 1990 года. Этот факт беспокоит. Но ещё более угрожающим является то, что молодёжи в Молдове остаётся всё меньше», – говорит Евгений Штирбу, директор Кишинёвского филиала Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ. По его словам, и в Европе на выборы молодёжь ходит с каждым годом всё меньше, однако в Молдове молодёжь не просто игнорирует выборы – в Молдове количество молодёжи стремительно сокращается, начиная с 20-летних, уезжающих покорять другие страны. И пока политики думают о своих амбициях и демонстрируют всей стране свою недоговороспособность, всё меньше будущего остаётся у Молдовы.

Самое интересное, что в политическую ловушку молдавских политиков загнала пресловутая западная демократия с местным колоритом, когда президент фактически не имеет власти в стране – всё решает парламент. В этой ситуации у социалистов не остаётся никакого другого выхода, как всеми силами завоёвывать на предстоящих выборах (если таки никто ни с кем не договорится) большинство. Кроме того, в «зависании» политической ситуации виноваты и ПСРМ с ДПМ, дружно протянувшие смешанную систему выборов, которая в итоге не дала никому из участников выборной гонки взять власть и ответственность за управление страной.