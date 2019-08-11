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Молдова теряет население: отчёт о демографической ситуации

11 августа 2019, 14:24  •  104 • Украина
Меньше новорождённых, больше умерших и уехавших…
Национальное бюро статистики Молдовы опубликовало на своём официальном сайте отчёт о демографической ситуации в стране в 2014 – 2018 годах.
Отчёт неутешительный, поскольку все эти годы уровень рождаемости в стране неуклонно идёт вниз – с каждым годом рождается всё меньше детей. В 2018 году родилось в Республике Молдова 34,7 тысяч детей, что на 1,9 тысяч меньше, чем в предыдущем, 2017 году, и на 6,2 тысячи меньше, чем в 2014 году.
Если в 2014 году на 1000 жителей Молдовы приходилось 14,3 живорождённых ребёнка, то спустя всего четыре года, в 2018-м, уже 12,8.
При этом средний возраст матери при рождении ребёнка постепенно увеличивается с 26,8 лет до 27,6 лет.
Общий уровень рождаемости в последние годы остаётся приблизительно одинаковым – в среднем 1,84 родов на одну женщину, однако необходимый уровень замещения равен 2,1 ребёнка на одну женщину. При показателях меньше этой цифры можно говорить о том, что население постепенно вымирает.
Всего же в Молдавии на начало 2019 года проживает 627,7 тысяч женщин от 15 до 49 лет, считается, что все они могут быть потенциальными матерями. Это почти половина всего женского населения страны (44,7%).
Статистика свидетельствует и о неуклонном росте смертности. В 2018 году умерло 37285 человек, это на 465 человек (1,3%) больше, чем в предыдущем году, 2017-м. Традиционно умирает больше мужчин, чем женщин (113 смертей мужских против 100 женских), и число мужских смертей также неуклонно растёт.
При этом причины смертей у мужчин и женщин Молдовы одинаковы – сердечно-сосудистые заболевания (стоят на первом месте причин) и онкология. В 2018 году эти два заболевания стали причинами 74,4% смертей.
Сокращается из года в год и количество вступающих в брак. В 2014 году было зарегистрировано 25624 новые семьи, в 2015-м году – 24709, в 2016-м – 21992, в 2017-м – 20924, а в 2018-м – всего 20339.
Зато вырос показатель количества разводов (в пересчёте на 1000 жителей). В 2017 году он был равен 3,4, а в 2018 году – 4,0. В 2017 году распалось 9312 семей, а в 2018-м – 10721 семья.
На неблагоприятную демографическую ситуацию влияет и миграция населения.
«Миграция – очень интенсивное явление в Республике Молдова. Чистое сальдо миграции остаётся отрицательным за период 2014–2017 годов (последний год, за который можно оценить данные о миграции на данный момент), причём число выездов за границу превышает число прибывающих / возвращающихся в страну. В 2017 году почти 110 тысяч иммигрантов прибыли в Молдову и почти 160 тысяч эмигрантов покинули страну»,
– говорится в отчёте. Итого – минус ещё 50 тысяч молдаван в стране.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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