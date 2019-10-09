Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пора надевать белое и чистое: Президент США пригрозил миру непредставимым оружие...
США нашли оправдание уничтожения России с помощью ГРУ, но их план стоит "по...
Задолженность по зарплате мирового масштаба: В ООН заявили о риске невыплат зарп...
Всколыхнет весь Ближний Восток? Действия США в Сирии полны противоречий - Лавров
Главная / Украина

Молдова срывает работу военных наблюдателей в Приднестровье

09 октября 2019, 15:24  •  58 • Украина
Сложных вопросов на встрече «5+2» будет немало
9 октября в Братиславе начинается встреча участников формата «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта. В Тирасполе подготовили для обсуждения на встрече целый список «неразрешимых» проблем.
«Будут обсуждены такие актуальные для Приднестровья вопросы, которые не нашли своего решения по причине неготовности молдавской стороны, как телекоммуникации, проблема закрытия политически мотивированных уголовных дел, вопросы участия приднестровского автотранспорта в международном движении. Будем обсуждать также вопросы, связанные с апостилированием дипломов, поскольку этот механизм не в полной мере работает и не во всех государствах. Требуются определённые усилия со стороны Кишинёва. Будем обсуждать проблематику давнего запрета на импорт топлива, ГСМ по северному участку железной дороги, а также перспективу полноценного использования моста через реку Днестр», – цитирует пресс-служба президента ПМР слова министра иностранных дел Виталия Игнатьева о предстоящей встрече в Братиславе.
На самом деле, список неразрешимых проблем намного больше. И Кишинёв не перестаёт увеличивать их количество.
Военные наблюдатели со стороны Молдовы в последнее время всё чаще блокируют работу в Зоне безопасности.
В Объединённую контрольную комиссию (ОКК) входят военные наблюдатели из Приднестровья, Молдавии и России. Их обязанность – регулярно выезжать в Зону безопасности для изучения ситуации на месте, затем доклады наблюдателей рассматриваются на заседаниях ОКК.
Однако в последнее время наблюдатели от Молдовы делают всё, чтобы сорвать выезд в Зону безопасности, используя для этого всевозможные предлоги.
«Срываются выезды военных наблюдателей, уже семь или восемь случаев блокирования выезда военных наблюдателей. Молдавский военный наблюдатель хочет сидеть рядом с водителем. Вот подходит и говорит: «Я сижу рядом с водителем. Если нет, то никуда не едем», – рассказал представитель приднестровской делегации в ОКК Василий Вакарчук.
При этом молдавская сторона не скрывает недовольства по поводу присутствия в Приднестровье российских миротворцев, постоянно заводя разговоры о том, что необходимо российских миротворцев заменить «гражданской миссией». А вице-премьер Молдовы Василий Шова уже несколько раз выступил с предложением о создании новой экспертной группы по военным вопросам.
«Мы не видим никакой целесообразности в создании новой экспертной группы. Все вопросы военно-технического характера, имеющие отношение к Молдове и Приднестровью, согласуются либо обсуждаются на соответствующей площадке, а именно в Объединённой контрольной комиссии», – заявил Виталий Игнатьев.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
08 октября 2019, 19:39
Адвокату Трампа предложили рассказать в сенате о коррупции на Украине
09 октября 2019, 15:24
Молдова срывает работу военных наблюдателей в Приднестровье
08 октября 2019, 22:54
Опрос: более 70% украинцев против снятия моратория на продажу земли
09 октября 2019, 15:09
Депутат Рады обнародовал доказательства давления США на Украину
08 октября 2019, 19:39
Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
09 октября 2019, 02:24
"Прочистились мозги сразу": В Twitter объяснили, почему экс-посол США в Рос...
09 октября 2019, 05:39
"Сумма иска - $25 млн": В Грузии решили засудить Россию за "необоснова...
09 октября 2019, 05:39
России не нужны "старые корыта", Украине тоже - Госдума о задержанных в Кер...
09 октября 2019, 02:24
"Прыгает в шоке": Львенок, напугавший маму, стал звездой Сети
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2019, 09:39
Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»
08 октября 2019, 02:12
Пашинский всё
05 октября 2019, 16:54
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
05 октября 2019, 13:39
На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии
08 октября 2019, 01:54
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Гребенщиковым, Дудем, Ургантом
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.