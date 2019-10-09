Молдова срывает работу военных наблюдателей в Приднестровье

Сложных вопросов на встрече «5+2» будет немало

9 октября в Братиславе начинается встреча участников формата «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта. В Тирасполе подготовили для обсуждения на встрече целый список «неразрешимых» проблем.

«Будут обсуждены такие актуальные для Приднестровья вопросы, которые не нашли своего решения по причине неготовности молдавской стороны, как телекоммуникации, проблема закрытия политически мотивированных уголовных дел, вопросы участия приднестровского автотранспорта в международном движении. Будем обсуждать также вопросы, связанные с апостилированием дипломов, поскольку этот механизм не в полной мере работает и не во всех государствах. Требуются определённые усилия со стороны Кишинёва. Будем обсуждать проблематику давнего запрета на импорт топлива, ГСМ по северному участку железной дороги, а также перспективу полноценного использования моста через реку Днестр», – цитирует п ресс-служба президента ПМР слова министра иностранных дел Виталия Игнатьева о предстоящей встрече в Братиславе .

На самом деле, список неразрешимых проблем намного больше. И Кишинёв не перестаёт увеличивать их количество.

Военные наблюдатели со стороны Молдовы в последнее время всё чаще блокируют работу в Зоне безопасности.

В Объединённую контрольную комиссию (ОКК) входят военные наблюдатели из Приднестровья, Молдавии и России. Их обязанность – регулярно выезжать в Зону безопасности для изучения ситуации на месте, затем доклады наблюдателей рассматриваются на заседаниях ОКК.

Однако в последнее время наблюдатели от Молдовы делают всё, чтобы сорвать выезд в Зону безопасности, используя для этого всевозможные предлоги.

«Срываются выезды военных наблюдателей, уже семь или восемь случаев блокирования выезда военных наблюдателей. Молдавский военный наблюдатель хочет сидеть рядом с водителем. Вот подходит и говорит: «Я сижу рядом с водителем. Если нет, то никуда не едем», – рассказал представитель приднестровской делегации в ОКК Василий Вакарчук.

При этом молдавская сторона не скрывает недовольства по поводу присутствия в Приднестровье российских миротворцев, постоянно заводя разговоры о том, что необходимо российских миротворцев заменить «гражданской миссией». А вице-премьер Молдовы Василий Шова уже несколько раз выступил с предложением о создании новой экспертной группы по военным вопросам.

«Мы не видим никакой целесообразности в создании новой экспертной группы. Все вопросы военно-технического характера, имеющие отношение к Молдове и Приднестровью, согласуются либо обсуждаются на соответствующей площадке, а именно в Объединённой контрольной комиссии», – заявил Виталий Игнатьев.