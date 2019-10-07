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Молдова собирается судиться с Ротшильдами

07 октября 2019, 01:39  •  67 • Украина
А Ротшилды будут судиться с Молдовой
Парламент Молдовы всё-таки признал незаконной концессию международного аэропорта Кишинёв. Такое решение было принято в пятницу после рассмотрения отчёта по расследованию приватизации и передачи в концессию.
«Процесс передачи в концессию международного аэропорта «Кишинёв» происходил с нарушением законодательства, поскольку к конкурсу по отбору концессионера были допущены организации, которых не приглашали к участию. Постановления правительства, которые послужили основой для концессии, были приняты с нарушением действующих законодательных норм, поэтому могут считаться недействительными, что должны констатировать судебные органы Молдовы. Отмена соответствующих постановлений правительством не констатирует их недействительность», – говорится в отчёте комиссии, опубликованном на сайте парламента Молдовы.
По мнению следственной комиссии, контракт концессии аэропорта «может быть расторгнут через суд по инициативе одной из заинтересованных сторон, а также в случае невыполнения контрактных обязательств».
Однако миллиардер Натаниэль Ротшильд, купивший кипрский оффшор Airport Invest Ltd, которому принадлежат 95% молдавской компании Avia Invest SRL (эта компания – концессионер аэропорта), уже прокомментировал решение молдавского парламента, заявив, что намерен судиться с властями Молдовы.
Компания Ротшильда NR Investments Ltd обвинила молдавское правительство в политическом давлении и сообщила президенту страны Игорю Додону о том, что намеревается обратиться в суд, в случае, если контракт будет расторгнут в одностороннем порядке.
«Мы призываем к мировому разрешению спора, который возник между Республикой Молдова и владельцем концессии аэропорта. Мы уведомили высокопоставленных представителей власти, включая премьер-министра, что, если не удастся прекратить политическое преследование и направить ситуацию в другое русло, у нас не останется иного выбора, кроме как обратиться в суд на основании двустороннего инвестиционного договора, который гарантирует безопасность инвестиций под защитой международного права», – говорится в пресс-релизе компании NR Investments Ltd.
Руководство компании призывает молдавское правительство мирно решить все возникшие вопросы, не расторгая договор концессии.
Напомним, что ещё 10 сентября Агентство публичной собственности подало иск в суд против компании Avia Invest с просьбой признать недействительным контракт о концессии аэропорта.
«Мы считаем, что этот концессионный договор был заключён с многочисленными нарушениями действующего законодательства, а также в ущерб интересам государства. Мы полагаем, что есть достаточные аргументы для расторжения договора о концессии Кишинёвского международного аэропорта», – прокомментировала тогда это событие премьер-министр Молдовы Майя Санду.
Впрочем, эксперты предупреждали, что у правительства Молдовы слишком мало шансов для того, чтобы выиграть это дело, сам же судебный процесс затянется на долгие годы и будет дорого стоить всей стране. По мнению министра экономики Вадима Брынзана, единственное, что может сделать Молдова в таких условиях – договориться с владельцем о пересмотре условий концессии. Осталось спросить господина Брынзана, каким образом он как министр «проморгал» аэропорт и почему так случилось. Только спрашивать должны не журналисты, а правоохранители.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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