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Молдова: сначала – деньги, потом – евросоветники

05 марта 2019, 20:24  •  153 • Украина
Миссия 25 советников от Евросоюза, работавших в Молдове с 2016 года, завершилась ещё 31 декабря 2018 года. Но до сих пор советников из Европы в правительстве РМ нет, разве что деньги не рискнули оставить без присмотра: в Национальном банке и в Управлении финансовых расследований европейцы продолжают свою работу.
Первоначально предполагалось, что проект будет автоматически продлён до 2020 года. Однако после того как Европа отказала Молдавии в выделении очередной финансовой помощи, правительство страны, обидевшись, отказалось от услуг евросоветников. Мол, без ваших денег мы и сами сумеем управлять страной. Есть деньги – есть советы, нет денег – нет советов.
И вот уже два месяца «молдавские власти работают без рекомендаций высокого уровня от Европейского союза», и за эти два месяца уже заметны задержки в реализации программы реформ в различных министерствах, с тревогой сообщает молдавский интернет-ресурс Mold-street, работающий под чутким руководством посольства США в Молдове.
Действительно, разве можно молдавское государство оставить без присмотра? Того и гляди начнёт дрейфовать от западных берегов в сторону российских.
В Евросоюзе прекращение своей работы объясняют выборами в парламент и обещают собрать новую команду советников по согласованию с правительством, когда оно появится.
Но у старого правительства на этот счёт немного другие планы. «Возобновление работы советников Евросоюза зависит от договорённостей правительства с ЕС. Работа Миссии в рамках нового проекта может начаться после переговоров нового правительства РМ с Евросоюзом», — считают в правительстве Павла Филипа, имея в виду, конечно, финансирование. Без денег евросоветники Кишинёву не нужны.
Проект «Миссия старших советников», финансируемый ЕС, начался в январе 2016 года, после создания правительства Павла Филипа. Европейские советники были внедрены почти во все министерства, госканцелярию, парламент, к таможенникам и антикоррупционерам и даже в Высший совете безопасности! Задача «старших советников» состояла в том, чтобы помочь «аборигенам» с реформами и присмотреть за тем, как выполняются обязательства, взятые на себя Молдовой в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и соглашения о безвизовом режиме с ЕС.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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