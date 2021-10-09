Молдова рискует получить свой «Донбасс» – Гагаузия протестует

Арест генпрокурора может стать катализатором протестного движения в стране

Ситуация в Молдавии выходит из-под контроля, митинги протеста, начавшись в Гагаузии, дошли до Кишинёва.

В Комрате, столице автономной Гагаузии, протесты начались уже на утро после вечернего задержания генерального прокурора Молдавии гагауза по национальности Александра Стояногло.

Жители Комрата требуют немедленного освобождения генерального прокурора.

«Мы стремимся жить в правовом государстве, где каждый гражданин Молдовы является равным во всех правах и обязанностях. Нужно доказать вину человека и только тогда принимать решения. Это неправомерный поступок. Ночью не справедливость восстанавливают, а делают тёмные дела»,

– цитирует жительницу Комрата Людмилу Иванову интернет-издание Gagauzinfo.

Первый начальник УВД Гагаузии Илья Стамат уверен: в деле Стояногло «нет не просто состава, но и события преступления», а Высший совет прокуроров «опозорил себя в полном объёме». Стамат не сомневается – документы подтасовали, он даже знает, кто это сделал и требует наказания для виновных.

Многие в Гагаузии говорят, что арест генпрокурора стал последней каплей, переполнившей терпение гагаузов, которых новая власть постоянно унижает.

«Что ещё должно произойти в нашей стране, чтобы мамалыга взорвалась? Я не призываю к насилию или незаконным действиям. Мы просто хотим, чтобы нас услышали»,

– заявил журналистам депутат Народного собрания Григорий Дюльгер.

С официальным заявлением выступила и башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, назвав арест Стояногло «срежиссированным спектаклем, которым политическая власть страны попыталась симулировать соблюдение закона», а молдавскую власть – диктатурой.

Некоторые политики в Кишинёве уже начинают понимать: власти сделали что-то не то и сегодня появилась реальная угроза получить бунтующую Гагаузию, которая, кстати, заявила о своей независимости раньше Приднестровья и готова была с оружием в руках её защищать. Тогда в Кишинёве хватило мудрости уговорить гагаузов сложить оружие, сегодня ни о какой мудрости молдавских властей говорить не приходится.

Бывший мэр Кишинёва, «проевропеец» Дорин Киртоакэ предупредил Майю Санду, что она слишком рискует получить «второй Донбасс в Молдавии». Также он раскритиковал назначение исполняющим обязанности генпрокурора Думитру Робу, который уже занимал пост генпрокурора, однако из-за него в том числе Евросоюз ранее приостановил финансирование Молдовы.

«Логическое объяснение этому – есть люди из новой власти или приближённые к ней, замешанные в незаконных действиях, включая кражу миллиарда, которых нужно защитить. Потому им и нужен послушный прокурор. Но если помимо чрезмерных цен на газ, электроэнергию мы получим ещё один Донбасс, кто вас спасёт?»

– задаётся вопросом Дорин Киртоакэ, добавляя, что скоро «от хороших времён Санду останется только пыль».

Кишинёв также рискует получить ещё один протестный регион – русскоязычный город Бельцы, который часто называют «северной столицей Молдовы». Бывший мэр Бельц, скандальный политик Ренато Усатый призвал горожан ехать в Кишинёв спасать «жизнь и честь» генпрокурора.

В пятницу протесты дошли до столицы Молдавии.

Политологи предупреждают, что арест генпрокурора Александра Стояногло может стать катализатором протестного движения по всей стране.

На этом фоне в правительстве Молдавии не придумали ничего лучше, как объявить о введении обязательного страхования всех объектов недвижимости, по сути, нового налога.