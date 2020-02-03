Молдова рискует остаться без учёных-сейсмологов

В стране нет денег на содержание Центра сейсмологии

В прошедшую пятницу молдаване проснулись в 3:26 от сильных подземных толчков – достаточно мощное землетрясение случилось в сейсмически активной зоне Вранча на территории Румынии, где было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. Самые сильные подземные толчки ощущались на юге Молдавии, «потрясло» и юг соседней Украины.

Руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиешу успокоил жителей Молдовы – на территории страны сила подземных толчков не превысила 5 баллов, такое землетрясение относится к умеренным и не несёт опасности.

Румынский Национальный институт физики Земли зафиксировал в январе 18 толчков в зоне Вранча, последний, 31 января, оказался самым мощным.

По словам Иона Илиешу, за год в Молдавии происходит от 50 до 120 умеренных землетрясений. Сильные землетрясения – в 7,5 балла и больше – случаются раз в 30 – 40 лет, не чаще.

«Если брать статистику последних лет, после таких землетрясений средней силы, как правило, редко бывают повторные толчки. Мы говорим, что это обычное землетрясение, за последние девять лет мы зарегистрировали восемь таких землетрясений с магнитудой пять и более баллов. Однако скоро в Молдавии некому будет отслеживать землетрясения»,

– рассказал главный сейсмолог Молдавии и пожаловался на то, что Центр практически не финансируется.

Главная причина того, что скоро в стране, расположенной в непосредственной близости к сейсмоактивному району, некому будет заниматься отслеживанием землетрясений в том, что Центр экспериментальной сейсмологии перевели из подчинения Академии наук в подчинение министерства образования.

«У нас трудное финансовое положение, в декабре 2018 года нас перевели из Академии наук в министерство образования. Такая вот реорганизация науки и научных учреждений... Мы ещё в 2006 году потеряли свой отдельный статус научной сети. С 2006 года нас включали на конкурсы проектов: выиграл проект – получай финансирование. Так было принято. А если бы не выиграли проект, что, остались бы без службы?! Сейчас мы пытаемся добиться прямого финансирования, чтобы нам дали статус национальной сейсмической сети»,

– рассказал Иона Илиешу.

В стране пока ещё работает Институт геологии и сейсмологии, который также не финансируется, а сейсмологическая ситуация контролируется при помощи одного работающего прибора.

«На некоторых сейсмических станциях было бы необходимо полностью заменить оборудование, потому что оно старше 15 лет, и это уже технический износ, некоторые детали всегда выходят из строя. С первого января финансирование изменилось, на данный момент у нас нет открытого счёта, не очень понятно, каким будет финансирование в дальнейшем. Мы надеемся, что власти также обеспокоены этим вопросом и будут помнить о необходимости продолжать деятельность, обеспечивающую безопасность страны»,

– отметил директор Института Игорь Никоарэ в интервью телеканалу TV8.

В министерстве культуры и образования пообещали в этом году найти финансы и на сейсмологию.

«Даже если в последние годы сейсмологии не уделяли должного внимания, эти исследовательские учреждения в проектах не будут оставлены», – не очень определённо заверил министр культуры и образования Корнелиу Попович в эфире TV8.

Перевести Центр сейсмологии в подчинение постоянно нищему министерству образования – это подписать смертный приговор молдавской сейсмологии. Учёные сейсмологи найдут себе работу в других странах – специалистов в этой области не так уж много в мире. А заниматься изучением и предсказанием землетрясений будут, вероятно, молдавские политики.