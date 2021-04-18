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Молдова: Решение КС лишь усилило раскол парламента

18 апреля 2021, 04:05  •  52 • Украина
«Уникальный случай, когда фракция в 15 человек навязала свою волю всему парламенту»
Решение Конституционного суда Молдовы о возможности роспуска законодательного органа страны ещё больше раскололо парламент.
Депутаты фракции ПСРМ уверены, что КС принял решение, которое противоречит данным ранее рекомендациям правовых институтов Евросоюза и является настоящим ударом по правовому государству и по демократии. В пропрезидентской же партии PAS наоборот, называют это решение «триумфом демократии». Во фракции «Платформа DA» – бывших соратников PAS – считают, что проведение выборов в условиях тяжёлой эпидемиологической ситуации в стране при отсутствии вакцины просто опасно.
А политолог Ион Тэбырцэ отмечает уникальность данной ситуации, когда фракция численностью всего в 15 человек смогла навязать свою волю всему парламенту, который был с этим не согласен.
«Это уникальный случай, когда меньшинству удалось навязать свою волю парламентскому большинству и прийти к досрочным выборам»,
– прокомментировал эксперт ситуацию в молдавском парламенте в эфире TVR Moldova.
Тэбырцэ также надеется, что «решение КС положит конец неопределённости в стране».
С ним готов поспорить экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон, который уверен – парламент не обязан подчиняться решению Конституционного суда.
«Время покажет, как мы будем действовать. В ближайшее время всё прояснится. Майя Санду рискует подписать указ о проведении досрочных выборов, но выборы пройдут только в её кабинете в здании администрации президента. Мы не исключаем, что парламент может принять заявление о том, что не признаёт решения Конституционного суда. Молдова – парламентская республика, парламент имеет на это право»,
– считает экс-президент.
По его мнению, решение Конституционного суда противоречит Конституции, а сам КС решил помочь Майе Санду узурпировать власть в стране. В связи с этим ПСРМ готовит проект постановления парламента, в котором будет отмечен «факт узурпации КС тремя судьями в пользу политических интересов президента» и требование их отставки.
Молдавский политолог Корнелиу Чуря допускает сопротивление парламента решению Конституционного суда и признаёт, что у депутатов есть право на такое сопротивление.
«Депутаты будут стараться не давать президенту распустить парламент и организовать досрочные выборы. При таком развитии ситуации у Майи Санду будут большие затруднения в возможности двигаться дальше»,
– отметил Корнелиу Чуря.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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