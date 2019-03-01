Молдова: пять сценариев от президента Додона

Президент пообещал уличные протесты в случае «политического туризма», организованного Плахотнюком

После выборов Молдова оказалась на перепутье – что будет дальше? А из-за океана уже начали подгонять с формированием нового правительства, мол, договаривайтесь побыстрее.

Глава молдавского государства Игорь Додон считает, что сформировать коалицию в парламенте будет достаточно сложно и вполне вероятны повторные выборы. По его мнению, теоретически существует несколько сценариев развития событий. «Первый сценарий: коалиция демократов с ACUM. Я понял, что уже пытаются вести переговоры на эту тему. У одних 30 мандатов, у других – 26. Это «комфортное» парламентское большинство. В этом случае пусть они создают коалицию, пусть выносят свои предложения президенту, и мы будем их рассматривать.

Второй вариант: социалисты создают коалицию ACUM. Я говорю – теоретически, чтобы кто-то не думал, что ведутся какие-то переговоры. У социалистов 35 мандатов, у ACUM – 26. Всего 61 мандат», – рассказал Додон в эфире программы «Главный вопрос» на телеканале «НТВ Молдова».

Под третьим сценарием развития событий Додон подразумевает теоретический союз демократов и социалистов (65 мандатов). А под четвёртым – досрочные парламентские выборы. При этом он отметил, что социалисты однозначно не будут сотрудничать с партией Шор, «учитывая, кто там, в этой партии».

Президент РМ считает, что существует ещё один сценарий развития событий – нелегитимный, когда демократы вместе с партией Шор попытаются подкупить депутатов из других партий. «Этот сценарий нелегитимный, я говорил об этом и послам США, ЕС, России, с которыми я вчера встречался. В этом случае у президента есть достаточно аргументов не принимать предложения этого непонятного большинства, которое не соответствует выбору народа 24 февраля и не подписывать никакие документы. А если они попытаются какими-то непонятными схемами снять президента с должности, тогда президент призовёт народ на площадь», – заявил глава государства.

Игорь Додон сказал, что не верит в первые три сценария, по его мнению, ПСРМ, ACUM и ДПМ не смогут договориться между собой и создать устойчивую коалицию. Поэтому самым вероятным президент считает сценарий досрочных выборов, или же развитие событий пойдёт нелегитимно, через подкуп депутатов.

«Я не вижу возможности, чтобы три эти партии договорились. Если начинается скупка депутатов – я этого не приму. Ребята, лучше не пробуйте это. Я это не подпишу и призову народ выйти на площадь, и уверен, что люди выйдут. Чем это закончится – не знаю. Поэтому или договаривайтесь между собой, если же нет – распускаем парламент и всё»,

– предупредил президент.

По его мнению, заявление о формировании большинства должна делать ПСРМ, поскольку именно эта политическая сила получила наибольшее количество голосов. «После утверждения результатов Зинаида Гречаный должна выйти и сказать: «Уважаемые граждане, вот наши принципы, которые мы обещали избирателям. Мы предлагаем, кто из партий хочет вести переговоры по этим принципам – пожалуйста, давайте будем их вести». Так правильно. Если кто-то готов обсуждать – давайте обсудим. Не готовы – значит не готовы», – поделился Додон своим видением действий социалистов, от которых он сейчас ситуативно дистанцировался, комментируя сложившуюся политическую ситуацию как бы со стороны.