Молдова: противостояние президента и парламента продолжается

Снова два кандидата на пост премьер-министра – Майя Санду не хочет уступать

В четверг, 18 марта, на заседании парламента Молдавии было объявлено о создании парламентской коалиции большинства, в которую вошли 53 депутата от фракций Партии социалистов и платформы «За Молдову».

Парламентское большинство выдвинуло на пост главы правительства свою кандидатуру – Владимира Головатюка, который в настоящее время является послом Молдовы в Москве.

«Принимая во внимание постановление Конституционного суда, согласно которому парламентские фракции и президент должны начать новые консультации, цель которых заключается в выявлении политической поддержки депутатов для определения конкретного человека, способного сформировать правительство, пользующегося поддержкой парламента, мы объявляем о создании парламентского большинства и приглашаем президента Республики Молдова на консультации в 12:00»,

– объявил на заседании парламента лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Однако президент Майя Санду отказалась прийти в парламент для обсуждения кандидатуры на пост премьер-министра, она настаивает на своей кандидатуре, выдвинутой накануне и без консультаций с парламентом, – Игоре Гросу.

Социалисты же намерены оспорить в Конституционном суде выдвижение Гросу на пост премьер-министра.

«Мы считаем, что Конституция снова нарушена. Ни один из участников прошедших консультаций президента с фракциями не предлагал господина Гросу. У президента не было никаких оснований для продвижения Гросу. Более того, в нашей искренней беседе с президентом этот сценарий не обсуждался»,

– прокомментировал планы социалистов депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

КС Молдовы уже сообщил о готовности рассмотреть заявление депутатов ПСРМ до конца текущей недели.

Однако президент не собирается ждать, пока Конституционный суд определит законность её действий – указ о выдвижении Гросу будет опубликован в Monitorului Oficial до получения заключения КС.

Владимир Головатюк со своей стороны дал согласие на выдвижение его кандидатуры на пост главы правительства.

Лидер социалистов Молдовы Игорь Додон уверен, что Головатюк «сможет противостоять социальным, экономическим и пандемическим вызовам, которые стоят сегодня перед страной», поскольку знает этого человека как «опытного профессионала».

Сам же Владимир Головатюк, который находится в настоящее время в Москве, считает, что Молдавии необходимо «функциональное правительство с чёткими принципами».

«Я узнал об этом предложении накануне. Спикер позвонила мне и сказала, что это мнение фракции ПСРМ, которая предлагает мне баллотироваться в премьер-министры. Я знаю, какая ситуация в нашей стране, кризис, паника и социально-экономическая ситуация, и она ухудшается с политическим кризисом. Ситуация непростая, нужно решить много проблем»‎,

– рассказал посол Молдовы в России журналистам телеканала Publika.Md.