Молдова просит помощи у России

… и это уже осудили в Бухаресте

Президент Молдавии Майя Санду встретилась в четверг, 25 марта, с российским послом в Кишинёве Олегом Васнецовым, генеральным директором Российского торгово-финансового союза Станиславом Пугинским и торговым представителем Российской Федерации в Молдове Владиславом Дарваевым.

Кроме обсуждения активизации торгово-экономических отношений между Молдавией и Россией, Санду попросила у Российской Федерации помощи в вакцинации населения Молдовы.

«Мы обсудили эпидемиологическую ситуацию и события, происходящие в нашей стране. Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я ещё раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации – для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации»,

– отметила Майя Санду после переговоров.

По её словам, у страны может появиться шанс вернуться к нормальной жизни только после массовой вакцинации. В настоящее время в Молдове эпидемиологическая ситуация ухудшается с каждым днём. Страна получила «в помощь» от Румынии 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca, однако такое количество не поможет изменить ситуацию, к тому же медперсонал (а именно они должны первыми получить вакцину) массово отказывается прививаться данной вакциной и не скрывают, что ожидают российскую вакцину «Спутник V» или немецко-американский препарат Pfizer.

Ранее экс-президент Молдовы Игорь Додон говорил, что Молдове необходимо не менее 1 – 1,5 млн доз вакцины, из которых 60% должна быть российской. Он не раз критиковал Санду за её нежелание обратиться за помощью к России.

Встреча молдавского президента с российским послом не прошла незамеченной в Румынии, где увидели в этом поступке Майи Санду «отказ от всего европейского».

«Этот момент трагичен и имеет глубокое значение. Республика Молдова даёт сигнал о том, что на самом деле она находится за пределами европейского пространства, прося вакцины в другом месте. К сожалению, это послание идёт и в Брюссель»,

– поспешил заявить румынский социолог Дан Дунгачиу в эфире передачи «Punctul pe Azi» на TVR Moldova.

Ну и заодно напомнил, что неудавшаяся попытка назначения Игоря Гросу на пост премьер-министра «будет поставлена в счёт президенту», тем более что после провала голосования за Гросу, президент сразу отправилась к российскому послу.

Всё вместе взятое «портит имидж президента Санду и не принесёт её партии политический капитал на возможных досрочных парламентских выборах», цитирует заявление румынского социолога издание «Молдавские ведомости».

А издание «Эхо Молдовы» напоминает: «Дан Дунгачиу – это экс-советник спикера и и.о. президента Михая Гимпу, был в своё время фактически «смотрящим» Бухареста по Молдове. Некоторые политические эксперты подозревают Дунгачиу в прямой связи со спецслужбами Румынии».

На следующий день Румынию ждал новый удар со стороны Кишинёва – посол Китая в Молдове Чжан Инхун на встрече с и.о. премьер-министра Аурелиу Чокоем заявил, что ситуация с пандемией в Молдове внушает опасения и предложил помощь в виде большой партии доз вакцины против коронавируса.

«Аурелиу Чокой высоко оценил хорошее молдавско-китайское сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, и выразил признательность за помощь и большую поддержку, которые китайский народ постоянно оказывает гражданам Республики Молдова»,

– говорится в сообщении Государственного информационного агентства MOLDPRES.