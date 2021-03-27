Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому з...
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся пр...
Главная / Украина

Молдова просит помощи у России

27 марта 2021, 03:10  •  72 • Украина
… и это уже осудили в Бухаресте
Президент Молдавии Майя Санду встретилась в четверг, 25 марта, с российским послом в Кишинёве Олегом Васнецовым, генеральным директором Российского торгово-финансового союза Станиславом Пугинским и торговым представителем Российской Федерации в Молдове Владиславом Дарваевым.
Кроме обсуждения активизации торгово-экономических отношений между Молдавией и Россией, Санду попросила у Российской Федерации помощи в вакцинации населения Молдовы.
«Мы обсудили эпидемиологическую ситуацию и события, происходящие в нашей стране. Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я ещё раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации – для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации»,
– отметила Майя Санду после переговоров.
По её словам, у страны может появиться шанс вернуться к нормальной жизни только после массовой вакцинации. В настоящее время в Молдове эпидемиологическая ситуация ухудшается с каждым днём. Страна получила «в помощь» от Румынии 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca, однако такое количество не поможет изменить ситуацию, к тому же медперсонал (а именно они должны первыми получить вакцину) массово отказывается прививаться данной вакциной и не скрывают, что ожидают российскую вакцину «Спутник V» или немецко-американский препарат Pfizer.
Ранее экс-президент Молдовы Игорь Додон говорил, что Молдове необходимо не менее 1 – 1,5 млн доз вакцины, из которых 60% должна быть российской. Он не раз критиковал Санду за её нежелание обратиться за помощью к России.
Встреча молдавского президента с российским послом не прошла незамеченной в Румынии, где увидели в этом поступке Майи Санду «отказ от всего европейского».
«Этот момент трагичен и имеет глубокое значение. Республика Молдова даёт сигнал о том, что на самом деле она находится за пределами европейского пространства, прося вакцины в другом месте. К сожалению, это послание идёт и в Брюссель»,
– поспешил заявить румынский социолог Дан Дунгачиу в эфире передачи «Punctul pe Azi» на TVR Moldova.
Ну и заодно напомнил, что неудавшаяся попытка назначения Игоря Гросу на пост премьер-министра «будет поставлена в счёт президенту», тем более что после провала голосования за Гросу, президент сразу отправилась к российскому послу.
Всё вместе взятое «портит имидж президента Санду и не принесёт её партии политический капитал на возможных досрочных парламентских выборах», цитирует заявление румынского социолога издание «Молдавские ведомости».
А издание «Эхо Молдовы» напоминает: «Дан Дунгачиу – это экс-советник спикера и и.о. президента Михая Гимпу, был в своё время фактически «смотрящим» Бухареста по Молдове. Некоторые политические эксперты подозревают Дунгачиу в прямой связи со спецслужбами Румынии».
На следующий день Румынию ждал новый удар со стороны Кишинёва – посол Китая в Молдове Чжан Инхун на встрече с и.о. премьер-министра Аурелиу Чокоем заявил, что ситуация с пандемией в Молдове внушает опасения и предложил помощь в виде большой партии доз вакцины против коронавируса.
«Аурелиу Чокой высоко оценил хорошее молдавско-китайское сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, и выразил признательность за помощь и большую поддержку, которые китайский народ постоянно оказывает гражданам Республики Молдова»,
– говорится в сообщении Государственного информационного агентства MOLDPRES.
Соб. корр. ФСК
На фото. Встреча президента Молдовы и посла Российской Федерации, источник – «Эхо Молдовы»

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
25 марта 2021, 21:50
«Будут резать по ночам». В Киеве боятся «реинтегрировать» Донбасс
26 марта 2021, 05:10
В Киеве призвали репрессировать граждан Украины за антиамериканизм
26 марта 2021, 05:10
Секретарь СНБО убеждает украинцев, что с Россией можно повоевать
26 марта 2021, 22:35
Проект «Дикого поля» в действии: Украина потеряет ещё 20 миллионов граждан
26 марта 2021, 00:35
Новая попытка создания правительства Молдовы с треском провалилась
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 марта 2021, 23:30
Зеленский решил позвонить Путину на фоне обострения в Донбассе: "В ближайшее вре...
26 марта 2021, 23:30
Лично не приглашал, но: В Белом доме прояснили ситуацию по встрече Байдена и Путина
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
26 марта 2021, 23:30
Путина и Си Цзиньпина позвали на переговоры с Байденом: AP выдал повод
27 марта 2021, 00:25
История Христо Грозева: как связаны расследователь английской Bellingcat и убитый в Г...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с террористами
24 марта 2021, 11:00
Русские получили удар, откуда не ждали. ANHA News заявило об ошибке турков
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
21 марта 2021, 16:05
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецслужбам
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.