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Главная / Украина

Молдова просит помощи у России и Всемирного Банка

11 августа 2020, 13:30  •  105 • Украина
Последствия засухи в Молдове грозят катастрофой
Сельское хозяйство Молдовы в этом году столкнулось с самой сильной засухой за последние 30 лет, последствия которой будут сопоставимы с последствиями засухи 1946-1947 годов. Уже через пару месяцев тысячи фермеров могут обанкротиться – урожая не будет, он потерян ещё весной.
Премьер-министр Ион Кику пообещал в конце июля, что правительство выделит пострадавшим хозяйствам около 300 миллионов леев (около $18 млн), однако, по самым скромным подсчётам, ущерб сельскому хозяйству составляет в три раза больше – более 900 миллионов леев (около $54 млн).
Фермеры считают такую поддержку сельского хозяйства со стороны правительства недостаточной и готовят свои предложения, реализация которых поможет стабилизировать ситуацию в аграрном секторе молдавской экономики.
Среди предложений: выплата компенсаций, которые должны распределяться на местах районными советами, введение чрезвычайного положения в аграрном секторе, освобождение от уплаты налогов для пострадавших хозяйств и налоговые каникулы на первое полугодие следующего года, сообщают «Молдавские ведомости».
Фермеры также заявили о готовности устроить акцию протеста с требованием срочно решить их проблемы, для чего необходимо будет созвать внеочередную сессию парламента.
В понедельник, 10 августа, президент Молдавии Игорь Додон уже заявил о созыве 12 августа заседания Высшего совета безопасности, на котором будет обсуждаться ситуация в сельском хозяйстве.
«Главный вопрос – засуха и ситуация в сельском хозяйстве. Считаем, что это вопрос национальной важности, так как речь идёт о продовольственной безопасности Молдовы»,
– отметил глава государства.
Кроме того, в понедельник на совещании президента, премьер-министра и спикера парламента было принято решение обратиться к Всемирному банку с просьбой о предоставлении срочного кредита Молдавии для оказания помощи фермерам.
«В этом году в Молдавии наблюдается беспрецедентная засуха, и сельхозпроизводители сталкиваются с самыми серьёзными проблемами за все годы независимости Республики Молдова. Мы найдём средства, чтобы помочь фермерам. Учитывая, что бюджет страны ограничен из-за экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, было принято решение обратиться за помощью к международным финансовым организациям. Существуют такие механизмы, и в ближайшие дни члены правительства свяжутся с представителями ВБ, чтобы обсудить этот вопрос»,
– рассказал в понедельник президент Молдовы.
Он призвал фермеров с пониманием отнестись к тому, что в разгар пандемии коронавируса государство не в состоянии покрыть 100% нанесённого засухой ущерба, однако приложит все силы для того, чтобы оказать существенную помощь.
Игорь Додон напомнил, что уже «официально обратился к руководству Российской Федерации с просьбой оказать гуманитарную помощь в виде дизельного топлива для сельхозпроизводителей Молдовы».
По его словам, партия гуманитарной помощи может составить до 40-50 тысяч тонн дизельного топлива.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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