Кишинёв против главы ПМР Вадима Красносельского

Кишинёв продолжает обострять отношения с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой – вслед за транспортной блокадой в ближайшее время обещаны другие запретные меры, на этот раз в отношении главы ПМР Вадима Красносельского.

И хотя в Кишинёве уверяют, что транспортная блокада – дело рук Киева, однако в ПМР всё чаще говорят о том, что за блокадой стоит новая молдавская власть.

Между тем спикер парламента Молдовы Игорь Гросу продолжает обещать договориться с Украиной и решить проблему допуска на территорию соседней страны автотранспорта с приднестровскими номерами. И даже пообещал предоставлять молдавский общественный транспорт для проезда через границу, если проблему решить не удастся. Потому что, по его словам, жители Приднестровья – это «наши граждане», которые стали заложниками «сепаратистов». Очень похоже на те заявления, которые периодически делает украинский президент о жителях Донбасса, что нисколько не мешает ВСУ ежедневно обстреливать этих жителей из всего доступного украинским военным вооружения.

В то же время Гросу пообещал запретить главе Приднестровья пользоваться VIP-терминалом в Кишинёвском аэропорту, поскольку Вадим Красносельский является для Молдавии преступником, а не официальным лицом.

Подобные заявления уже звучали в пропрезидентской партии PAS, главой которой и является Игорь Гросу. В декабре прошлого года депутат PAS Оазу Нантой требовал не только запретить всем официальным лицам Приднестровья пользоваться услугами Кишинёвского аэропорта, но и находиться на территории Молдавии.

«Что касается квалификации Вадима Красносельского и других официальных лиц из так называемой Приднестровской Молдавской Республики, то они государственные узурпаторы на левом берегу Днестра, преступники. И если государственные структуры, отвечающие за прохождение через аэропорт, это допускают, значит, здесь у нас есть соучастники в узурпации суверенитета. С того момента, как Красносельский сделал первый шаг на подконтрольной власти Кишинёва территории, он должен был быть задержан и привлечён к ответственности за узурпацию власти в государстве»,

– требовал тогда Нантой, которого называют «правой рукой» президента Майи Санду.

Обостряет отношения Молдова и в Объединённой контрольной комиссии (ОКК), отвечающей за мир в Зоне безопасности. В ОКК входят делегации России, Приднестровья и Молдавия.

Последнее заседание ОКК (10 сентября) было сорвано молдавской стороной – её представители покинули заседание, на котором рассматривался вопрос ремонта двух КПП миротворческих сил на границе Молдовы и ПМР.

«Молдавская сторона вновь начинает создавать невыносимые условия для несения службы миротворцев»,

– отметил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков после сорванного заседания.