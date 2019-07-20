Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НА КЛАДБИЩЕ ПОСПЕШАЙ МЕДЛЕННО! РОМАН ВАСИЛИШИН. 19.07.2019 #РАССВЕТ
Чехия, Германия, США: Список опасающихся "российской угрозы" стремител...
Милов ПРОМЫЧАЛ энергетическую доктрину Навального (aftershok.news)
Устроители митинга на Сахарова в Москве поставили ультиматум столичным властям
Главная / Украина

Молдова продолжает грозить Тирасполю транспортной блокадой

20 июля 2019, 22:24  •  47 • Украина
Но собирается принять участие в праздновании годовщины миротворческой операции в ПМР
С начала июля Молдова выступает с угрозами перекрыть автомобильное движение по трассе Кишинёв – Тирасполь, мотивируя это тем, что на пропускном пункте «Бендеры» была расширена инфраструктура. Пусть и для более быстрого обслуживания потока автомобилей через пропускной пункт.
На днях в Приднестровье состоялось очередное заседание Объединённой контрольной комиссии, которая никак не могла согласовать даже повестку дня – молдавская сторона вновь требовала обсудить работу пропускных пунктов ПМР и недопустимость присутствия на этих пунктах приднестровских пограничников.
«Если есть какие-то элементы контроля, то такие же есть и на молдавской стороне. Мы должны прекрасно понимать, что правоохранительные органы, в том числе пограничники, чётко выполняют свои функции, отвечают за изъятие оружия, боеприпасов, наркотиков. Они обеспечивают безопасность. Военные наблюдатели неоднократно выезжали и фиксировали, что пограничники несут службу без оружия. Поэтому нам удивительно, когда эти тезисы звучат в Объединённой контрольной комиссии», – прокомментировал «проблему» нахождения на пропускных пунктах пограничников ПМР сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков. По его мнению, Молдова просто находит причины для того, чтобы тормозить работу комиссии.
«Угрозы Молдовы перекрыть главную транспортную артерию, соединяющую Кишинёв и Тирасполь являются опасными и недопустимыми, потому что нарушают права человека. Нарушения прав человека даже на тех территориях, которые пока не признаны, невозможны. Это решение ООН, и в этой части права людей должны быть соблюдены. Перекрывать дороги, создавать помехи для передвижения людей категорически запрещает и соглашение 1992 года», – заявил Олег Беляков в интервью журналистам после окончания заседания Объединённой контрольной комиссии.
Также на заседании было согласовано место проведения очередной годовщины со дня начала миротворческой операции в Приднестровье. Решено было провести праздник в этом году в Штабе Совместных миротворческих сил в Бендерах. При этом молдавская сторона официально заявила, что будет принимать участие в праздничных мероприятиях, хотя два последних года представители Молдовы от этого отказывались.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
20 июля 2019, 22:09
СМИ: В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени
20 июля 2019, 22:24
Правящей коалиции в Молдове всё труднее находить компромиссы
20 июля 2019, 15:39
Полиция Киева выявила 642 нарушения перед выборами в Раду
20 июля 2019, 09:09
«Системная безнаказанность»: почему на Украине до сих пор не раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета
20 июля 2019, 02:39
«Получить максимум бонусов»: почему украинский суд не стал освобождать Кирилла Вышинского
20 июля 2019, 15:39
Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июля 2019, 06:09
"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступл...
20 июля 2019, 12:39
"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажи...
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17...
20 июля 2019, 06:09
"Кто-то хочет нас поссорить!": Кикабидзе увидел "третью силу", ме...
20 июля 2019, 15:39
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа над жен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2019, 07:09
Тревожный знак. Власть теряет доверие народа
19 июля 2019, 07:24
Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN/MPQ-65
18 июля 2019, 05:24
"Плакали и орали": Беженцы с Украины не сдержали эмоций, узнав о подарке Путина жителям Донбасса
14 июля 2019, 03:54
"Мрази! Гражданских убили": В Сеть попало видео расправы ВСУ с "террористами" в майках и шлепанцах
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "самым доходчивым" языком
14 июля 2019, 00:39
"Дурень думкою богатеет": На Украине придумали "план", как отобрать у России "Северный поток - 2"
18 июля 2019, 16:39
Добро пожаловать в рабство, дорогие украинцы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.