Молдова продолжает грозить Тирасполю транспортной блокадой

Но собирается принять участие в праздновании годовщины миротворческой операции в ПМР

С начала июля Молдова выступает с угрозами перекрыть автомобильное движение по трассе Кишинёв – Тирасполь, мотивируя это тем, что на пропускном пункте «Бендеры» была расширена инфраструктура. Пусть и для более быстрого обслуживания потока автомобилей через пропускной пункт.

На днях в Приднестровье состоялось очередное заседание Объединённой контрольной комиссии, которая никак не могла согласовать даже повестку дня – молдавская сторона вновь требовала обсудить работу пропускных пунктов ПМР и недопустимость присутствия на этих пунктах приднестровских пограничников.

«Если есть какие-то элементы контроля, то такие же есть и на молдавской стороне. Мы должны прекрасно понимать, что правоохранительные органы, в том числе пограничники, чётко выполняют свои функции, отвечают за изъятие оружия, боеприпасов, наркотиков. Они обеспечивают безопасность. Военные наблюдатели неоднократно выезжали и фиксировали, что пограничники несут службу без оружия. Поэтому нам удивительно, когда эти тезисы звучат в Объединённой контрольной комиссии», – прокомментировал «проблему» нахождения на пропускных пунктах пограничников ПМР сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков. По его мнению, Молдова просто находит причины для того, чтобы тормозить работу комиссии.

«Угрозы Молдовы перекрыть главную транспортную артерию, соединяющую Кишинёв и Тирасполь являются опасными и недопустимыми, потому что нарушают права человека. Нарушения прав человека даже на тех территориях, которые пока не признаны, невозможны. Это решение ООН, и в этой части права людей должны быть соблюдены. Перекрывать дороги, создавать помехи для передвижения людей категорически запрещает и соглашение 1992 года», – заявил Олег Беляков в интервью журналистам после окончания заседания Объединённой контрольной комиссии.

Также на заседании было согласовано место проведения очередной годовщины со дня начала миротворческой операции в Приднестровье. Решено было провести праздник в этом году в Штабе Совместных миротворческих сил в Бендерах. При этом молдавская сторона официально заявила, что будет принимать участие в праздничных мероприятиях, хотя два последних года представители Молдовы от этого отказывались.