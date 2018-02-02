Молдова приговорена? • 475 • Аналитика



Нужно было отправить военный контингент нейтральной (в военном плане, по конституции страны) за пределы Молдовы (на учения на территорию охваченной гражданской войной Украины) – Додона «отключили», контингент отправили. Нужно было назначить откровенно прорумынского министра – Додона снова «отключили», министра назначили. Интересная форма правления, которая выглядит самой настоящей гримасой демократии.



И ситуация фактического молдавского политического кризиса продолжает себя проявлять. Причём уже в таких формах, когда сама государственность Республики Молдова правящими элитами приносится в жертву тем, чьи интересы отдельные парламентарии обслуживают.





Один из свежих примеров – на днях в пяти населённых пунктах Молдавии местные жители (и уж точно вряд ли исключительно по зову своих собственных сердец) приняли своеобразные декларации «об объединении с Румынией». «Военное обозрение» сообщало об этом случае в новостных сводках. Речь о неожиданном «политическом» порыве жителей ряда сёл Каушанского Единецкого, Штефан-Водского и Яловенского районов республики. Местные советы объявили, что они провозглашают себя румынскими территориями и требуют, чтобы именно румынские законы действовали на их земле. Декларации были заверены представителями сельских советов.



На днях прорумынские активисты решили провести антигосударственную акцию уже и в столице страны – Кишинёве. Представители радикального движения попытались организовать поджог молдавского флага под Триумфальной аркой.



Ситуацию комментирует президент Республики Игорь Додон в Фейсбуке:

В течение последнего месяца представителями ряда населённых пунктов Республики Молдова были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идёт о так называемых декларациях, подписанных местными избранниками из соответствующих населённых пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель упразднение государства Республика Молдова и её включение в соседнее государство - Румынию.



Всё это происходит на фоне беспрецедентных кампаний, проводимых на территории Республики Молдова с целью опорочить суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова, а также направленных на отрицание концепции государственности. Упомянутые кампании проводятся открыто и свободно так называемыми унионистскими силами антиконституционного толка в публичных учреждениях в населенных пунктах Республики Молдова.



Более того, 30 января был совершен акт вандализма государственного масштаба: была попытка сжечь государственный флаг, вывешенный внутри Триумфальной Арки на площади Великого национального собрания.



Категорически осуждаю действия ряда представителей населенных пунктов Республики Молдова, а также безразличие, халатность или, возможно, злой умысел со стороны таких ведомств как СИБ, МВД, Генеральная прокуратура, которые обязаны пресекать подобные действия.

Следуя положениям ст. 77 Конституции Республики Молдова, требую отчётов от уполномоченных ведомств, а также распорядился созвать Высший совет безопасности, в рамках которого предстоит обсудить и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова.



Но никаких отчётов Игорь Додон не дождался. Это фактически подтвердило тот факт, что лица, оказавшиеся в составе нынешнего молдавского правительства, не заинтересованы в самом факте существования независимого Молдавского государства и предпринимают попытки ликвидировать молдавский суверенитет присоединением РМ к соседней Румынии. Причём попытки эти выглядят всё более и более опасными для независимости Молдовы. Варшава ступила на скользкий путь отрицания участия поляков в Холокосте



Однако среди основной части населения РМ активность унионистов не могла не вызвать реакции. На фоне акций прорумынских сил в стране граждане припомнили, кто находится в составе молдавских властей. Так, в конституционном суде, который в последнее время только и занят «временным» отстранением президента, заседают пять судей с румынскими паспортами. Причём отдельные заседают годами. Беспрецедентный факт: конституцию страны поставлены защищать лица, имеющие паспорта граждан другой страны – причём той, которая рассчитывает подмять под себя саму Молдову.



На фоне разразившегося скандала в отставку подал председатель КС Молдовы Тудор Панцыру. Примечательно, что у Панцыру имеется румынский паспорт, и именно г-н председатель конституционного суда Молдовы являлся главным идейным вдохновителем ликвидации молдавского суверенитета в пользу присоединения страны с натовской Румынией.



Ещё один преинтереснейший факт о г-не Панцыру: до того, как в 2017 году возглавить молдавский КС, он занимал кресло (внимание!) сенатора в парламенте Румынии. Оказывается, нечто подобное возможно не только на Украине...



И в таком политическом сюрреализме Молдавия собирается добиваться экономических и геополитических успехов?







Примечательно, что на фоне молдавского сюрреализма даже румынский президент Клаус Йоханнис объявил, что Кишинёву не стоит рассчитывать не евроинтеграцию путём вхождения в Румынию. Такое заявление стало настоящим ударом для молдавских унионистов, которые ищут возможности от удара судьбы оправиться.



Президент же Молдавии Игорь Додон призывает граждан прийти к избирательным участкам на грядущие парламентские выборы – чтобы дать однозначный ответ по поводу того, какой граждане Молдовы хотят видеть свою страну. На кону, как говорит Додон, находится фактически государственность, давая подумать над тем, а не приведут ли новые сроки во власти у прорумынских либералов к распаду РМ и возможной новой войне на Днестре. Несколько ряд подряд молдавские парламентарии, представляющие откровенное прорумынское большинство в действующем законодательном органе Молдовы, лишали президента страны Игоря Додона полномочий. И всякий раз это происходило в тот момент, когда в стране нужно было протолкнуть непопулярное решение, которое бы Додон отклонил, не будучи «временно» лишённым полномочий. Это удивительный вариант парламентской формы правления, когда не поддерживаемая на данный момент народом парламентская фракция фактически сосредотачивает на себе функции всех трёх ветвей власти, при этом умудряясь ещё и «отключать» функцию президента у упомянутого Додона.Нужно было отправить военный контингент нейтральной (в военном плане, по конституции страны) за пределы Молдовы (на учения на территорию охваченной гражданской войной Украины) – Додона «отключили», контингент отправили. Нужно было назначить откровенно прорумынского министра – Додона снова «отключили», министра назначили. Интересная форма правления, которая выглядит самой настоящей гримасой демократии.И ситуация фактического молдавского политического кризиса продолжает себя проявлять. Причём уже в таких формах, когда сама государственность Республики Молдова правящими элитами приносится в жертву тем, чьи интересы отдельные парламентарии обслуживают.Один из свежих примеров – на днях в пяти населённых пунктах Молдавии местные жители (и уж точно вряд ли исключительно по зову своих собственных сердец) приняли своеобразные декларации «об объединении с Румынией». «Военное обозрение» сообщало об этом случае в новостных сводках. Речь о неожиданном «политическом» порыве жителей ряда сёл Каушанского Единецкого, Штефан-Водского и Яловенского районов республики. Местные советы объявили, что они провозглашают себя румынскими территориями и требуют, чтобы именно румынские законы действовали на их земле. Декларации были заверены представителями сельских советов.На днях прорумынские активисты решили провести антигосударственную акцию уже и в столице страны – Кишинёве. Представители радикального движения попытались организовать поджог молдавского флага под Триумфальной аркой.Ситуацию комментирует президент Республики Игорь Додон в Фейсбуке:Но никаких отчётов Игорь Додон не дождался. Это фактически подтвердило тот факт, что лица, оказавшиеся в составе нынешнего молдавского правительства, не заинтересованы в самом факте существования независимого Молдавского государства и предпринимают попытки ликвидировать молдавский суверенитет присоединением РМ к соседней Румынии. Причём попытки эти выглядят всё более и более опасными для независимости Молдовы.Однако среди основной части населения РМ активность унионистов не могла не вызвать реакции. На фоне акций прорумынских сил в стране граждане припомнили, кто находится в составе молдавских властей. Так, в конституционном суде, который в последнее время только и занят «временным» отстранением президента, заседают пять судей с румынскими паспортами. Причём отдельные заседают годами. Беспрецедентный факт: конституцию страны поставлены защищать лица, имеющие паспорта граждан другой страны – причём той, которая рассчитывает подмять под себя саму Молдову.На фоне разразившегося скандала в отставку подал председатель КС Молдовы Тудор Панцыру. Примечательно, что у Панцыру имеется румынский паспорт, и именно г-н председатель конституционного суда Молдовы являлся главным идейным вдохновителем ликвидации молдавского суверенитета в пользу присоединения страны с натовской Румынией.Ещё один преинтереснейший факт о г-не Панцыру: до того, как в 2017 году возглавить молдавский КС, он занимал кресло (внимание!) сенатора в парламенте Румынии. Оказывается, нечто подобное возможно не только на Украине...И в таком политическом сюрреализме Молдавия собирается добиваться экономических и геополитических успехов?Примечательно, что на фоне молдавского сюрреализма даже румынский президент Клаус Йоханнис объявил, что Кишинёву не стоит рассчитывать не евроинтеграцию путём вхождения в Румынию. Такое заявление стало настоящим ударом для молдавских унионистов, которые ищут возможности от удара судьбы оправиться.Президент же Молдавии Игорь Додон призывает граждан прийти к избирательным участкам на грядущие парламентские выборы – чтобы дать однозначный ответ по поводу того, какой граждане Молдовы хотят видеть свою страну. На кону, как говорит Додон, находится фактически государственность, давая подумать над тем, а не приведут ли новые сроки во власти у прорумынских либералов к распаду РМ и возможной новой войне на Днестре. Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 475 Источник Похожие новости Варшава ступила на скользкий путь отрицания участия поляков в Холокосте Санкции против русских? Немцы и Евросоюз возражают! Американский генерал описал сценарий войны с Россией

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