Молдова: президент в противостоянии с парламентом просит поддержки у армии

А Запад уже поддержал Санду

Политический кризис в Молдавии усугубляется. После того как молдавский парламент принял Декларацию об узурпации власти тремя судьями Конституционного суда, а затем отозвал указ о назначении Домники Маноле главой КС, было решено назначить на эту должность Бориса Лупашко, за которого проголосовало 56 депутатов.

В это время пропрезидентская партия PAS пыталась собрать митинг под стенами Конституционного суда, призывая всех на его защиту, однако в Кишинёве шёл дождь и желающих помитинговать набралось не более двадцати человек.

Президент Молдовы Майя Санду срочно созвала заседание Высшего совета безопасности, на котором объявила о «попытке подрыва конституционного строя».

«Парламент не имеет права смещать судей Конституционного суда, это беспрецедентная атака на органы правосудия и попытка захвата власти. Я попросила прокуратуру расследовать действия парламента по поводу узурпации власти в государстве. Я призываю парламент остановиться. Те, кто совершает эти противоправные действия, должны быть наказаны. Мы не позволим бандам преступников создавать хаос в стране»,

– заявила Санду на брифинге после заседания Высшего совета безопасности.

После чего призвала силовиков следить за тем, чтобы ситуация в стране не дестабилизировалась, а международное сообщество – обратить внимание на происходящие в Молдове «антиконституционные действия».

«Международное сообщество» в лице двух дипломатов в Кишинёве – послов США и ЕС – не заставило себя долго ждать.

Посол ЕС Петер Михалко назвал все действия парламента «нападением на Конституцию Республики Молдова и независимость Конституционного суда» – очень коротко и ни к чему не призывая.

Посол же «главного посольства» Дерек Хоган не ограничился заявлениями в социальных сетях, он встретился с Майей Санду, после чего назвал решение парламента «тревожным знаком для будущего Молдовы» и препятствием на пути истинной демократии.

В субботу посольства Румынии, Франции и Германии «выразили свою обеспокоенность» и призвали к «ослаблению политической напряжённости».

Заступился за Майю Санду и глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Действия парламента против Конституции Республики Молдова представляют собой вопиющее нападение на независимость правосудия. Мы призываем всех политических деятелей полностью уважать Конституцию и верховенство закона»,

– сделал заявление Мишель после беседы с Санду.

Выступил с поддержкой молдавского президента и Киев: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что полностью поддерживает «демократически избранного президента Майю Санду и молдавский народ в стремлении защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй и европейский выбор».

Вот так – нахрапом – заграница взялась уничтожать молдавский парламентаризм, который прежде этой же загранице был по душе, поскольку он позволял, когда нужно, лишать полномочий президента Игоря Додона. В сегодняшней же ситуации заграница вмиг забыла, что Молдавия – не президентская республика, теперь вся зарубежная поддержка направлена на то, чтобы усилить власть президента Майи Санду и нивелировать роль парламента! К «истинной демократии», о которой вещает посол США в Молдавии Дерек Хоган, это не имеет ни малейшего отношения.

Тем временем Майя Санду усилила охрану Конституционного суда и заявила о том, что социалисты могут начать его штурм. Однако глава ПСРМ Игорь Додон, возвратившийся из Москвы с ценным грузом – российской вакциной «Спутник V», успокоил президента.

«Я хочу успокоить вас всех, речь идёт о политических и юридических решениях, и они должны обсуждаться на политической и юридической платформе. Я никогда не допущу, чтобы люди вламывались в учреждения. Это юридические споры. Правильно или неправильно? Идите в суд, идите в Конституционный суд и посмотрите, кто прав»,

– прокомментировал Игорь Додон панические заявления Санду.

Однако партия PAS продолжает звать молдаван на защиту Конституционного суда. Президент грозит депутатам парламента прокуратурой и уже запросила поддержку Национальной армии, а в субботу к угрозам президента подключился Евросоюз, пообещав «санкции со стороны европейских институтов».