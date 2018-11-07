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Молдова: президент и правительство ходят разными дорогами

07 ноября 2018, 23:54  •  48 • Украина
В пику Додону генерал Кутие помчался в Донбасс перенимать украинский опыт ведения войны с соотечественниками
В ноябре руководство Молдовы сделало ряд знаковых визитов и не менее знаковых заявлений, причём резко отличающихся по направленности. 1 ноября завершился официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Москву, где состоялись переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также встреча с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, курирующим молдавское направление российской политики.
«Я бы сказал, что нынешний визит носит прорывной характер. Имею в виду в первую очередь те решения, которые мы сегодня приняли. Это те результаты, которые ждали многие граждане Республики Молдова», – рассказал Игорь Додон в интервью агентству ТАСС.
Игорь Додон в Кремле
Результаты встречи президентов двух стран действительно хорошие, в первую очередь – для Молдовы. Увеличится экспорт товаров молдавского производства на российский рынок, а с 1 января будущего года будут сняты пошлины на ввоз в Россию молдавских овощей, фруктов и вина. Договорились об амнистии 180 тысяч молдаван, нарушивших российское законодательство. А также «детально обсудили возможность привлечения российских инвестиций в реализации инфраструктурных проектов в интересах жителей, проживающих по обоим берегам Днестра», сообщил Игорь Додон.
За два дня, проведённые в Москве, молдавский президент не раз повторял, что между Молдавией и Россией всегда были и всегда будут только дружеские отношения.
«Между нашими странами традиционно дружеские, братские отношения. Так было, есть и будет. У нас общие духовные ценности, у нас многовековая общая история, у нас тесные экономические связи, Россия в Молдове – инвестор номер один. В России находится более полумиллиона наших граждан. Кроме того, Россия - наш основной партнёр в решении приднестровской проблемы, и российские миротворцы являются гарантом мира на Днестре», – заявлял он.
В Москве услышали от президента Молдовы заверения в том, что страна не вступит в НАТО, молдавская православная церковь не пойдёт по пути украинского раскольничества, а проблему Приднестровья будут решать только при участии России. Один минус – Игорь Додон не обладает всей полнотой власти и не может даже влиять на решения парламента и правительства, которые находятся под полным контролем молдавского олигарха Влада Плахотнюка, а тот направляет свои собственные стопы и стопы его «кукол» на Запад, где ищет поддержки в обмен на антироссийские заявления и инициативы.
В то время как Игорь Додон находился с официальным визитом в Москве, премьер-министр Республики Молдовы Павел Филип в Минске принял участие во встрече Основной группы Мюнхенской конференции. Обсуждалась проблема урегулирования региональных конфликтов, поднимался и вопрос Приднестровья. Молдавский премьер сказал, что «европейский путь Молдавии остаётся приоритетом, а правительство твёрдо привержено осуществлению соглашения об ассоциации с Европейским оюзом». А также поблагодарил «за поддержку резолюции о выводе российских военнослужащих с территории Молдавии на Генеральной Ассамблее ООН».
В РПЦ ответили на призыв Порошенко «вернуться в Россию»
В это самое время в Москве Игорь Додон говорил: «Все попытки отказаться от российских миротворцев на Днестре контрпродуктивны», подчеркивая, что план по урегулированию конфликта в Приднестровье может быть «исключительно молдавским».
А командующий Национальной армией РМ Игорь Кутие в это же время отправился на позиции украинских войск в Донбассе с целью изучить украинский опыт ведения боевых действий. Кроме того, по словам украинского коллеги молдавского генерала, Кутие был заинтересован предложением о взаимодействии «в случае обострения ситуации в Приднестровье». Так это было или нет, доподлинно не известно, чего только не наговорят украинские военачальники, дабы оправдать войну в Донбассе, но визит командующего молдавской армией явно ставил целью нивелировать заявления Игоря Додона в Москве. Выглядело всё таким образом, что президент Молдовы говорит одно, а войска Молдовы вместе с украинскими готовятся к боевым действиям в Приднестровье. Иначе для чего было Кутие вдруг мчаться в зону вооружённого конфликта на Украину по приглашению тамошних генералов? Иначе как провокационной эту поездку не назовёшь.
Командующий Национальной армией Молдовы перенимает в Донбассе украинский опыт ведения войны с соотечественниками
А если учесть, что Игорь Додон является Верховным главнокомандующим, то визит командующего Национальной армией Молдовы в Донбасс в поисках «боевого опыта» – провокация вдвойне. Таким образом правящая верхушка страны продемонстрировала, что командование вооружёнными силами действует по своему усмотрению, не подчиняясь Верховному главнокомандующему. Впрочем, это и не скрывается – назначенный в 2017 году министром обороны Еуджен Стурза сразу после приведения его к присяге заявил, что не собирается выполнять приказы Додона, поскольку не считает его Верховным главнокомандующим.
В конце ноября Игорь Додон посетит Москву и Санкт-Петербург, чтобы встретиться с гражданами Молдовы, работающими в России. Можно только предполагать, куда и с какими целями в пику молдавскому президенту поедут его политические оппоненты, представляющие власть.
Соб. корр. ФСК
Заглавное фото: Российская Федерация безвозмездно передаёт Молдове партию КамАЗов по просьбе президента страны Игоря Додона.
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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