Молдова: предвыборная борьба на фоне эпидемии

Оппозиционные молдавские политики «зарабатывают» голоса диаспоры

Оппозиционные политики Молдовы инициировали очередной скандал – на этот раз они требуют срочно вернуть в страну всех трудовых мигрантов, не успевших вовремя возвратиться. А таких, по самым скромным подсчётам, от 10 до 15 тысяч человек. Готова ли страна принять, обследовать и разместить в двухнедельном карантине всех своих «блудных детей» – вопрос риторический.

Тем не менее депутаты от парламентской группы Pro Moldova (группа откололась от парламентской фракции Демократической партии) требуют от правительства дать указания Комиссии по чрезвычайным ситуациям каждый день организовывать по 5 – 6 чартерных рейсов для молдаван, оставшихся за рубежом.

«У меня такое впечатление, дорогие наши соотечественники, оказавшиеся за границей, что нынешняя власть не хочет, чтобы вы вернулись домой»,

– заявил глава группы Pro Moldova, депутат Андриан Канду.

По его мнению, тех нескольких рейсов в неделю, которые организовывает правительство, недостаточно.

«Это издевательство. Должно быть минимум пять-шесть рейсов в день, чтобы все наши 10-15 тыс. соотечественников смогли вернуться домой в ближайшие две недели. Я думаю, что президент Додон не хочет, чтобы вы вернулись, он знает, что вы не станете за него голосовать на президентских выборах. Наша страна получала деньги, которые вы пересылали, а теперь вы ей не нужны»,

– отметил депутат.

Оппозиция недовольна и тем, что списки граждан, которых будут возвращать в первую очередь, составляют в министерстве иностранных дел и оппозиция к составлению списков не имеет никакого отношения. Хотя в МИДЕИ ранее уже не раз заявляли, что в первую очередь из-за границы будут вывозить женщин с детьми и пожилых граждан Молдовы. Тем не менее депутаты группы Pro Moldova уже пообещали потребовать отставки главы МИДЕИ, если не будет увеличено количество чартерных рейсов.

1 апреля президент Молдавии Игорь Додон, выступая на брифинге, обратился к молдавской диаспоре и объяснил, что количество чартерных рейсов каждый день зависит от возможности принять и разместить всех прибывших, а в приоритете у власти всегда будет безопасность населения всей Молдовы.

«Мы должны обеспечить безопасность и здоровье наших граждан. Количество осуществляемых чартеров регулируется МИДЕИ, исходя из принципов охраны здоровья граждан. Надеюсь, те, кто просит организовывать сотни чартеров ежедневно, осознают все риски. У нас наблюдался значительный спад количества завезённых случаев, а сегодня зарегистрированы сразу 7, большинство из которых – у вновь прибывших чартерными рейсами. Тогда как в минувшие дни было всего 1-2 случая. Будут приняты соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность граждан Молдовы»,

– пояснил глава государства.

Игорь Додон поблагодарил пограничников, врачей и полицию, а от всех граждан ожидает проявления максимальной ответственности. Такой же ответственности президент ожидает и от представителей оппозиции, которых не волнует увеличение количества больных и возможный коллапс медицинской системы страны, а волнуют лишь голоса диаспоры на предстоящих выборах.

Ответил на призыв оппозиции и премьер-министр Молдавии Ион Кику, объяснив, почему нельзя сразу забрать всех молдаван из-за рубежа.

«На данный момент мы можем принять только два, максимум три рейса в день. Существуют определённые процедуры, которые необходимо соблюдать, если мы хотим защитить себя. Именно поэтому МИДЕИ сначала выбирает матерей с детьми, студентов, больных, и, как только список достигает 200 человек, они связываются с органом гражданской авиации, с авиакомпанией и организуют перелёт»,

– рассказал Ион Кику.

Это то количество граждан, которое страна может принять, обследовать и разместить в карантине. Большее число вернувшихся спровоцирует неконтролируемую ситуацию, пояснил глава правительства.

По его словам, сегодня 2447 молдаван хотят вернуться из Великобритании, однако заберут в ближайшее время только 442 человека. Из Франции хотят вернуться 1772 гражданина Молдовы, но получили разрешение на возвращение лишь 173 человека. Аналогичная ситуация и с другими странами.

Премьер-министр попросил не забывать, что кроме чартерных рейсов в страну каждый день возвращаются молдаване наземным путём, и количество их во много раз больше. Так, 31 марта в Молдову въехало 2822 человека, из них чартерными рейсами – только 235.