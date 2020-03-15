Молдова получит новый транш в $20 млн от МВФ

В правительстве уже решили, на что потратить миллионы от МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда завершил оценивание программы Молдовы и одобрил выделение последнего транша в рамках существующей программы кредитования в размере 20 миллионов долларов.

«Совет директоров МВФ проголосовал за успешное завершение программы с нашей страной, подтвердив реализацию реформ в области публичных финансов и банковской сфере. Переговоры с командой МВФ, проведённые в феврале 2020 года, и выполнение взятых обязательств, позволили нам успешно завершить существующую программу и заложить основы для новой. В результате этих решений страна получит существенную финансовую поддержку. Хочу поблагодарить всех коллег, которые внесли свой вклад в успешную реализацию этой программы! Но главная заслуга принадлежит всей стране, этим фактом должны гордиться мы все»,

– написал премьер-министр Молдовы Ион Кику на своей странице в социальной сети Facebook .

В пресс-релизе, опубликованном на сайте МВФ, говорится, что основные цели программы, рассчитанной на три года, в основном выполнены. В стране проведены реформы, которые помогли восстановить банковскую систему, что укрепило макрофинансовую стабильность. При этом МВФ советует не останавливать реформы, в противном случае быстрого роста экономики ожидать не следует. Сегодняшний же экономический рост не в состоянии повысить уровень жизни населения страны, отмечается в пресс-релизе.

По мнению экономического эксперта Романа Кирки, завершение программы МВФ означает для Молдавии огромный успех, учитывая, что предыдущая успешная программа с МВФ была 20 лет назад.

«С получением последнего транша Молдова переходит в категорию «история успеха» в отношениях с международными финансовыми институтами. Экономическая и геополитическая ситуация предполагают наличие операционной программы с МВФ, что в свою очередь служит основанием для отношений с другими международными организациями и партнёрами по развитию в контексте привлечения инвестиций. Поэтому от способности вести переговоры и подписать новое соглашение зависит развитие Молдовы в последующие 3-4 года»,

– считает эксперт. Завидный оптимизм, учитывая реальную экономическую ситуацию в Молдове. И тем более он завидный, что в связи с нынешними событиями в ближайшее время вряд ли пойдёт речь об инвестициях… Другое дело, что транш МВФ временно снизит нужду Молдовы в средствах, однако создаст новые долги.

В парламенте новость встретили с радостью, а в правительстве уже решили выделить 223 миллиона леев (около $60 тысяч) на поддержку государственного бюджета. Всё, что останется, переведут в Национальный банк Молдовы.