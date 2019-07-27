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Молдова по примеру Беларуси будет тоже бороться с нацизмом

27 июля 2019, 20:09  •  96 • Украина
А как со школьным образованием в этом смысле?
Вслед за Белоруссией, которая ввела уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, то же решили сделать и в Молдове. На сегодняшний день уже готов проект закона, предусматривающий несение уголовной ответственности «за восхваление нацизма и фашизма».
«Разработан проект закона о привлечении к уголовной ответственности за прославление нацизма и фашизма, и у нас в стране также будут уголовно наказывать за восхваление нацистских вещей. Такой проект закона есть, и мы будем его продвигать», – пообещал глава государства.
24 августа Молдова будет отмечать 75-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. В этот день по всей Молдавии пройдут торжественные мероприятия и концерты.
«Мы пригласили некоторых зарубежных партнёров, в том числе председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко. Под эгидой президента пройдут мероприятия в Шерпенах», – отметил Игорь Додон.
По его словам, к праздничной дате состоится открытие новых памятников, а старые будут отреставрированы, в частности памятник героям-освободителям, который стоит в Кишинёве перед Академией наук.
Вечером 24 августа в Кишинёве на центральной площади состоится большой концерт, для участия в котором уже приглашена российская певица Елена Ваенга.
Радует, что в Молдове на государственном уровне пытаются противостоять росту нацизма и фашизма, который происходит в соседней Украине. Однако директор Института исследований в области дипломатии, политики и безопасности, бывший заместитель министра иностранных дел Валериу Осталеп считает, что начинать нужно не с уголовной ответственности и наказаний, а со школы. По его мнению, первую «прививку от нацизма» дети должны получать в школе. Школьная же программа по истории о многом умалчивает, например ни одним словом не упоминается румынский фашизм.
«Одна из многих позорных страниц нашей истории – Кишинёв под румынской оккупацией и создание румынскими фашистами еврейского гетто в центре города 25 июля 1941 года. Это должны изучать и знать все дети и следующие поколения – для понимания многих процессов и для прививок от нацизма. Подозрительно, но почему-то эта тема усиленно замалчивается в нашей системе «образования». Но почему? Рекомендую почитать оригиналы текстов в газетах того времени, чтобы убедиться в психической адекватности румынских нацистов. Ничего не напоминает?» написал Осталеп на своей странице в социальной сети Facebook.
А ведь сегодня большинство молдавской молодёжи искренне верят в то, что румынские фашисты освободили Молдавию от советской оккупации в июне 1941 года.
Курс истории Молдовы, кстати, называется «История румын».
Удастся ли президенту страны и Партии социалистов вернуть память народу, учитывая, что их союзники по коалиции думают так же, как и большинство молодёжи?
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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