Молдова: первые итоги работы новой власти

Правительство проработало месяц – что удалось сделать за это время

Всего за один день 8 июня 2019 года в Молдавии была сформирована парламентская коалиция, избран спикер парламента, назначен премьер-министр, создано правительство. Прошёл месяц, и уже можно подводить первые итоги работы нового правительства и парламента. Хотя месяц – не сто дней, но события в Молдове развивались так стремительно, что предварительные итоги уже есть.

В первые дни после того, как появилась парламентская коалиция, обозначенная как «временная», политологи наперебой делали прогнозы, на сколько она станет «временной»: неделя, две, месяц?

Действительно, более странный союз, чем прозападный блок ACUM и Партия социалистов, провозгласившая Россию стратегическим партнёром, трудно было и представить. Как ни странно, союз работает.

«Мы очень осторожно и внимательно относимся к каждому своему высказыванию», – объяснил секрет успешной работы правительства Игорь Додон.

«Я даже не думал, что у нас будет такая совместная работа и совместное видение с Майей Санду по некоторым вещам. Не по всем, понятно. Но я вижу, что у нас слаженная работа. Я буду делать всё возможное, чтобы обходить все острые углы, которые неизбежно будут появляться, чтобы дать шанс этой стране», – пообещал глава государства.

Удивительно, но новому правительству удаётся находить компромиссы даже по вопросам внешней политики, хотя в этой области две политические силы-союзницы являются антагонистами. Однако за основу была взята не конфронтация, а хорошие и разумные отношения со всеми соседями и партнёрами. В программе правительства даже появился новый пункт: «Будем продвигать постоянный институциональный диалог, предсказуемый и реалистичный, с Российской Федерацией, направленный, прежде всего, на создание оптимальных условий для развития взаимовыгодного партнёрства». Ранее такое положение в программе ярых евроинтеграторов и представить было невозможно.

Ещё один шок для унионистов Молдовы и националистов соседней Украины, от которого те до сих пор не могут оправиться, – голосование молдавской делегации в ПАСЕ за возвращение в Совет Европы Российской Федерации.

Напомним, тогда за возвращение России в ПАСЕ проголосовали большинством голосов делегации из одиннадцати стран, в том числе – из Молдовы от блока ACUM.

За месяц на глазах расширяются внешнеполитические связи Молдовы и, в частности президента страны. Игорь Додон уже собирается с официальными визитами до конца года в Брюссель и в США.

Тридцати дней хватило, чтобы восстановить почти разрушенные отношения с Россией, которые до того держались только на личных отношениях президентов.

«С сегодняшнего дня начнётся уже другой диалог, исходя из интересов Российской Федерации и Республики Молдова. Есть много вопросов, которые нужно решать. Это касается и торговли, и энергетики, и гуманитарной сферы, и других тем», – прокомментировал Игорь Додон возобновление работы межпарламентской комиссии по экономическому сотрудничеству Молдавия – Россия. И как результат – уже продлены до конца года нулевые пошлины на пять товарных позиций из Молдовы.

Ещё один «плюс» первого месяца работы нового правительства – восстановлены добрые отношения с Евросоюзом и, как следствие этого, замороженную ранее финансовую помощь Молдова ожидает до конца этого года. В этом молдавское правительство заверила делегация ЕС, посетившая страну в июне.

Но есть и список того, что пока не удалось сделать. Например, не выходит отправить в отставку генерального прокурора Эдуарда Харунжена, «человека Плахотнюка». Не получилось пока найти бенефициаров «кражи века», не удалось это выяснить даже после того, как отчёт по расследованию преступления был опубликован. Президент Молдовы уже заявил, что будет обращаться напрямую в компанию Kroll с конкретными вопросами, поскольку генпрокурор Харунжен уверяет, что списка бенефициаров «кражи века» в отчёте Kroll-2 нет и не было. Однако это тоже вопрос времени.

Главное же – пока у нового правительства присутствует договороспособность. И здесь бы Майе Санду, которая собирается в Киев, научить этому украинских соседей – уметь договариваться хотя бы на время.