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Молдова отменила Избирательный кодекс Гагаузии

15 февраля 2020, 16:24  •  67 • Украина
«Автономия» Гагаузии всё больше становится фикцией
Не так давно Гагаузская автономная территория в составе Молдовы отметила юбилей – 25-летие своей «автономии». На самом деле автономия Гагаузии – не настоящая, и в любой момент может закончиться по решению Кишинёва.
К юбилею президент Молдовы Игорь Додон обещал, что молдавский парламент примет пакет «гагаузских законов» и автономия Гагаузии будет внесена в конституцию страны.
В декабре юбилей «автономной» территории отметили с размахом и в Комрате, и в Кишинёве. А вот с принятием «гагаузских законов» опять что-то пошло не так, к слову, принять их не получается уже несколько лет. Не получилось и на этот раз.
Тем не менее, башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах неоднократно говорила, что процветающая (и это действительно так – по сравнению с Молдовой и стараниями Влах) Гагаузия должна стать положительным примером для Приднестровья. Ведь в начале девяностых гагаузы тоже слыли сепаратистами и мечтали отделиться от Молдовы, а теперь вполне могут существовать вместе.
Только Кишинёв старательно делает всё, чтобы у Приднестровья не было убедительного положительного примера.
Апелляционная палата Кагула своим решением отменила часть статей Избирательного кодекса Гагаузии, который объединяет в один документ всё действовавшее до сих пор избирательное законодательство автономии.
По словам председателя Народного собрания Гагаузии Владимира Кысса, решением суда было аннулировано само название «избирательный кодекс», раздел «местные выборы», раздел о референдуме.
Отныне Гагаузия не может сама формировать свой ЦИК, избирательные участки, отменён и официальный реестр избирателей Гагаузии. Другими словами – «автономная» территория не вправе больше самостоятельно проводить местные выборы, которые будут проводиться Молдовой.
Теперь Народному собранию предстоит обжаловать решение Апелляционного суда Кагула в кассационном порядке в Высшей судебной палате Молдовы.
«Мы будем принимать изменения в Избирательный кодекс с учётом решения суда. Будем принимать поправки, которые были отменены. Через год будут выборы в Народное собрание, и чтобы нас не обвинили в том, что за год до выборов мы вносим изменения в Избирательный кодекс, мы примем их уже в следующем месяце»,
– говорит Владимир Кысса.
Юристы Народного собрания вместе с Центризбиркомом автономии уже начали работать над проектом изменений в Избирательный кодекс Гагаузии. В кодекс, который отменён по решению молдавского суда.
Вот такой пример для Приднестровья получился. Убедительный, что и говорить.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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