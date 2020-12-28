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Молдова: Оппозиция назвала отставку премьера «предательством»

28 декабря 2020, 00:45  •  13 • Украина
Добившись отставки премьер-министра Иона Кику, оппозиция всё равно недовольна
Как известно, на прошлой неделе премьер-министр Молдовы Ион Кику подал в отставку. Оппозиция, добивавшаяся этого так долго и настойчиво, может праздновать победу. Как оказалось, нет.
Оппозиционные депутаты молдавского парламента ещё летом начали кампанию за отставку не только премьер-министра, но и правительства, а на прошедшей неделе даже собрались рассмотреть вотум недоверия премьеру. Однако Кику неожиданно сам подал в отставку, а после встречи с новым президентом Молдовы Майей Санду заявил, что будет выполнять обязанности главы правительства до 31 декабря. Вместе с ним покинут свои посты министр финансов, вице-премьер Сергей Пушкуца, министр экономики, инфраструктуры и инфраструктуры Анатол Усатый и министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Остальные министры продолжат свою работу в качестве временно исполняющих обязанности, рассказал Кику.
Всего в молдавском правительстве девять министров, кроме того, в состав Кабмина входит глава (башкан) автономной Гагаузии Ирина Влах. По молдавскому законодательству полномочия премьер-министра, в случае его отставки, выполняют вице-премьеры, а если уходят и они – то старший по возрасту министр, которым является министр обороны Виктор Гайчук, ему 63 года.
Однако в стане оппозиции вновь недовольны – там рассчитывали, что Ион Кику продолжит выполнять обязанности главы правительства после ухода в отставку, другой вариант развития событий не рассматривался. В партии PAS (партия Майи Санду) уже назвали отставку премьера «местью» и «диверсией», забыв, сколько сил приложила оппозиция, чтобы добиться этой отставки.
«Я не думаю, что в мире ещё есть ситуация, когда уходящее в отставку правительство делает так – уходят министры и госсекретари из экономической и социальной сфер в разгар пандемии и экономического кризиса. Это не более чем акт мести против своего народа. Их жест ещё более серьёзен, если учесть, что обеспечение временного исполнения должностей премьер-министра или министров может быть осуществлено, согласно действующему нелепому закону, только теми министрами, которые остаются»,
– негодует депутат фракции PAS Серджиу Литвиненко.
По его мнению, правительство хочет переложить всю ответственность за страну «на плечи Майи Санду», недаром же экс-президент Молдовы Игорь Додон, уходя, напоминал, что «теперь за всё будет отвечать новый президент».
«Их стратегия переложить ответственность на чужие плечи не сработает. Тем более что сейчас их действия – издевательство над народом этой страны. Поэтому на следующих парламентских выборах они будут наказаны ещё более сурово»,
– грозит Литвиненко, забывая, что плечи президента не такие уж и чужие для страны. Или всё-таки чужие?
Экс-вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский не скрывает, что удивлён подобными заявлениями представителей оппозиции и напоминает, что именно депутаты партии PAS на протяжении полугода уверяли, что это правительство ведёт страну к катастрофе, поэтому должно уйти как можно быстрее.
«Интересные всё-таки создания наши политики. В последний месяц критика правительства превратилась в травлю. И вот правительство подало в отставку. И что? Оппозиция тут же называет это предательством. А завтра будут говорить о «тяжелейшем наследии» и о том, что нет денег. Но ведь ещё вчера мы слышали, что они знают, где взять деньги и на помощь аграрникам, и на повышение зарплат и пенсий. Мы все будет только рады вашим успехам. Ведь ваши успехи – это наша хорошая жизнь!»,
– цитируют Муравского «Молдавские ведомости».
Соб. корр. ФСК

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