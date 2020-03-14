Молдова объявила «красный код» эпидемиологической опасности

Страна прекращает авиасообщение с Европой

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения Молдовы объявила «красный код» опасности в связи с эпидемией коронавируса.

«Устанавливается «красный код» на национальном уровне в связи с эпидемиологической ситуацией в связи с инфекцией COVID-19»,

– говорится в решении комиссии от 13 марта. До того в стране действовал «оранжевый код» опасности.

В связи с «красным кодом» должна быть приостановлена работа ряда пропускных пунктов на молдавской государственной границе с Румынией и Украиной. Авиасообщение будет прекращено с 00:00 15 марта с Италией, Испанией и Францией. С 00:00 часов 16 марта будет приостановлено авиасообщение с Австрией, Бельгией, Румынией, Чехией, Португалией, Кипром, Германией, Польшей, Великобританией и Ирландией.

Железнодорожное и автосообщение с этими странами не прекращается, хотя Национальная чрезвычайная комиссия рассматривала и такой вариант.

Все запреты вводятся предварительно по 31 марта с возможностью пролонгации.

«Местные органы государственной власти, администраторы увеселительных и развлекательных учреждений, отдыха, спортивных залов и центров, бассейнов, фитнес-залов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и других заведений должны обеспечить прекращение организованных мероприятий, в том числе в местах отдыха и досуга на территории Республики Молдова до 1 апреля»,

– сказано в тексте решения комиссии.

На владельцев транспортных компаний (менеджеров, директоров) возлагается обязанность проводить дезинфекцию транспортных средств (автобусов, троллейбусов, маршруток, такси) после каждого рейса.

Приостанавливаются все религиозные службы для всех культов на всей территории Молдавии. Также запрещено «проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий».

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан заявил 13 марта, что в столице будет закрыт Центральный рынок и все социальные столовые.

«Мы договорились с профильным руководством, что люди, которые пользовались услугой социальных столовых, будут обеспечены пищей через социальных работников»,

– сказал Ион Чебан.

На пресс-конференции 13 марта министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила об увеличении количества заболевших в стране – в пятницу в Молдавии их было уже 8, среди них нет ни одного ребёнка. Новые заболевшие также прибыли из Италии. Пока нет ни одного случая заражения внутри страны. Ещё 39 человек, в том числе десять детей, находятся под наблюдением врачей. В домашнем карантине остаются 7 314 человек, а за тем, чтобы они не нарушали карантин, следит полиция.

Только 13 марта в Молдавию въехало 17 697 человек, а врачам на обработку поступила 2 681 эпидемиологическая карта.

Несмотря на все призывы молдавских властей, из Италии продолжают возвращаться молдаване. Им просто некуда деться – стройки в Италии остановились, кафе, рестораны и магазины закрываются.