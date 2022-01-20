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Молдова обещает все политические вопросы согласовывать с НАТО

20 января 2022, 11:30  •  120 • Война
Кишинёв надеется вывести российских миротворцев из ПМР с помощью альянса
В среду, 19 января, состоялось заседание правительства Молдавии, на котором был рассмотрен индивидуальный план сотрудничества Молдовы и Североатлантического альянса на 2022-2023 годы.
Впервые такой план сотрудничества с НАТО в Молдове был принят ещё в 2006 году, и с тех пор каждый год план обновляется.
В документе расписаны мероприятия, которые будут проводиться в стране в сфере военного сотрудничества с альянсом и в сфере безопасности, а также продвижение демократических ценностей как обязательное условие индивидуального плана.
По всем вопросам внешней политики и безопасности, по ситуации в регионе, по вопросам проведения реформ, «особенно тех, которые связаны с политикой эффективного госуправления, гендерной инклюзивности и модернизации сектора модернизации сектора безопасности и обороны» правительство Молдовы обязуется проводить консультации со странами НАТО на всех уровнях.
Что касается Приднестровья, то этот вопрос вынесен в индивидуальном плане отдельным пунктом, в котором говорится о необходимости скорейшего решения проблемы, в том числе и решение вопроса с выводом российских миротворцев.
«Отдельно в плане выделено решение приднестровского вопроса. В нём говорится о необходимости активизации переговоров в формате «5+2» и о выводе российских войск с территории Молдовы. Кроме того, отмечается важность «продолжать усилия, направленные на преобразование нынешней миротворческой операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом»,
– пишет молдавское интернет-издание NewsMaker.
Сотрудничество с НАТО в военной сфере означает продолжение участия молдавских военных в миротворческой миссии в Косово, а молдавских офицеров и военных наблюдателей – в миссиях под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ. Ежегодная отправка молдавских офицеров в международные миротворческие миссии, в которых Молдавия принимает участие, будет продолжаться.
«Развитие потенциала и вклад в региональную и международную безопасность по-прежнему остаются важной целью Республики Молдова»,
– говорится в индивидуальном плане, в котором также отмечаются совместные со странами НАТО мероприятия по борьбе с терроризмом и киберпреступностью.
Ну и в завершение документ предупреждает: данный план не преследует цели присоединения Молдавии к Североатлантическому альянсу, ведь в республике всё ещё действует статус нейтралитета.
Правительство занималось рассмотрением этого документа, вместо того чтобы принимать срочные меры по преодолению энергетического кризиса в стране: у Кишинёва нет денег платить за газ и население может уже через пару дней остаться без отопления.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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