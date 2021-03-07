Молдова: НПО вместо парламента?

Майя Санду продолжает игнорировать действующий парламент

Прошедшую неделю президент Молдавии Майя Санду посвятила консультациям с представителями неправительственных общественных организаций (НПО) вместо консультаций с парламентскими фракциями, как говорилось в рекомендациях Конституционного суда.

«Мы обсудили с лидерами НПО, а также со специалистами по конституционному праву оптимальные решения, которые могут привести к разблокированию ситуации и инициированию досрочных выборов. Все присутствующие на встрече согласны с тем, что стране нужен новый парламент с ответственными депутатами и стабильное правительство, которое остановит схемы и выведет страну из кризиса»,

– заявила Майя Санду, подчеркнув, что она «полна решимости» отстаивать интересы граждан «до конца», не уточнив – каких именно граждан и какие именно интересы.

Настоятельные просьбы депутатов о начале консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы не слышит.

По мнению председателя Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, ещё ни в одной стране президент не искал пути выхода из политического кризиса, отказываясь от диалога с теми, кого выбрал народ. Ведь у представителей НПО нет никаких полномочий решать какие-либо государственные проблемы, в отличие от парламента и правительства.

«Тех, кто лоялен администрации президента, приглашают на консультации для обсуждения выхода из кризиса. А какие у них на это есть полномочия? Выход из политического кризиса могут обсуждать лишь политические игроки, учреждения – администрация президента, парламент, политические партии»,

– напомнил Игорь Додон, подчеркнув, что в настоящее время «нет никакого диалога между главными политическими игроками».

При этом экс-президент уверен в том, что даже если досрочные парламентские выборы и состоятся, расстановка политических сил в целом в парламенте не изменится и всё равно Майе Санду придётся начинать диалог, даже если она этого не желает.

«Будет необходим диалог, но уже после досрочных выборов. Да, придётся потратить 120 млн леев, на которые можно купить миллион доз вакцины «Спутник V». Миллион доз вакцин значит, что все пенсионеры, врачи, учителя и сотрудники госучреждений будут вакцинированы. И каковы приоритеты? Давайте определимся. Но для этого, опять же, нужен диалог»,

– уверен экс-президент.

Между тем эпидемиологическая ситуация в Молдавии ухудшается с каждым днём. В страну прибыли всего 21600 доз вакцины AstraZeneca в рамках гуманитарной помощи из Румынии и 14400 доз той же вакцины в рамках механизма COVAX. Этого хватит чуть более чем на 1% населения страны.