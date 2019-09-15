Молдова не станет чинить препятствий должностным лицам ПМР

А в Приднестровье смогут въезжать без уведомления молдавские чиновники и депутаты

В молдавских СМИ обсуждается новость, озвученная вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой, – с понедельника, 16 сентября, должностные лица Молдовы смогут посещать территорию Приднестровья без предварительного письменного уведомления, как это было ранее.

Однако это только одна сторона пилотного проекта, о котором договорились стороны во время встречи в Тирасполе в офисе Миссии ОБСЕ.

Вторая сторона этого проекта касается точно такой же свободы передвижения по территории Молдовы должностных лиц Приднестровья, которым ранее путь в Молдову был закрыт – в Кишинёве на них заведены уголовные дела.

«Это давняя тема, которой мы занимаемся много лет. Были протокольные решения в 2013-м и 2014-м годах. Было протокольное решение, подписанное в Берлине в июне 2016 г., в котором было чётко обозначено, что решение проблемы свободы передвижения связано с окончательным решением проблемы уголовных дел», – прокомментировал подробности пилотного проекта, вступающего в силу уже 16 сентября, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

По его словам, удалось договориться о реализации проекта, по которому «молдавская сторона гарантирует не создавать дискриминационных условий для передвижения всех без исключения должностных лиц Приднестровья по территории Молдовы». Причём молдавская сторона уже подтвердила официальным документом, направленным представителям международного формата «5+2», все взятые на себя обязательства по выполнению данного проекта.

В документе сказано, что Кишинёв признаёт наличие такой категории, как должностные лица Приднестровья, которые будут пересекать границу Молдовы «без опасности применения к ним каких-либо форм дискриминации в виде задержаний на границе, досмотров, усиленных проверок в аэропорту и т. п.».

Также в документе подтверждаются обязательства молдавской стороны решить все проблемы, связанные с уголовными делами.

«Вчера получили информацию, что политический представитель Молдовы обратился в Генеральную прокуратуру с запросом о составлении списка должностных лиц Приднестровья для дальнейшего решения проблемы», – сообщил глава МИД ПМР.

По заявлению политпредставителя Молдовы Василия Шовы во время встречи в Тирасполе, премьер-министр Молдовы Майя Санду настаивает «на скорейшем решении проблемы уголовных дел и свободы передвижения».

«Надеемся, что пилотный проект покажет свою эффективность и станет первым шагом к решению проблемы свободы передвижения и уголовных дел, а основные параметры договорённости удастся закрепить в рамках предстоящей встречи в формате «5+2», – подвёл итог Виталий Игнатьев.